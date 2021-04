Neuruppin

Von Sonntag zu Montag hat sich die Coronalage im Landkreis Ostprignitz-Ruppin kaum verändert. Lediglich vier neue Coronafälle meldet das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung am Montag. Weitere Todesfälle gab es nicht zu verzeichnen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesgesundheitsamt weiterhin bei 102,6.

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin überschreitet somit weiterhin die Grenze von 100, ab der im Land Brandenburg weitere Corona-Schutzvorschriften gelten.

Die Landesregierung hatte am Wochenende die Eindämmungsverordnung noch einmal überarbeitet und die Regeln für Kreise mit einer Inzidenz über 100 erneut verschärft. Museen, Bibliotheken und andere Freizeiteinrichtungen mussten auch in den vergangenen Tagen schon geschlossen bleiben. Neu ist, dass seit Montag auch Tierparks und botanische Gärten schließen müssen.

Tierpark Kunsterspring muss wieder schließen, die Musikschule nicht

Betroffen ist unter anderem der Tierpark in Kunsterspring. Er durfte nach langer Zwangspause seit Mitte Februar wieder öffnen und muss jetzt erneut dicht machen.

Die Kreismusikschule gilt dagegen nicht als Freizeiteinrichtung und muss nicht generell schließen. Dort kann der Unterricht wie zuletzt auch unter Auflagen weitergehen. Im Sport und im Einzelhandel haben sich die Regeln ebenfalls nicht geändert.

Dafür gilt ab Montag, 19. April, für ganz Ostprignitz-Ruppin eine Ausgangssperre in der Nacht von 22 bis 5 Uhr am Morgen. Nur mit triftigem Grund dürfen Menschen in dieser Zeit auf die Straße gehen. Zum Beispiel für die Arbeit, um Ehe- oder Lebenspartner zu besuchen oder um den Hund Gassi zu führen oder für einen dringenden Arztbesuch. Die Ausgangssperre gilt für öffentliche Flächen, nicht aber für den eigenen Garten.

Testaktion in Neustadt und Dreetz ohne neue Coronafälle

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatte zusammen mit dem Landkreis am Sonntag zu zwei großen Testaktionen in Neustadt (Dosse) und Dreetz eingeladen. Das Gesundheitsamt hoffte, damit klären zu können, woher die vielen Coronainfektionen kommen, die in den vergangenen Tagen aus dem Neustädter Raum gemeldet wurden.

Viel Aufklärung haben die Tests nicht gebracht. Insgesamt haben sich 148 Menschen testen lassen, sagt Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Alle Schnelltests waren negativ, die Helfer vom DRK haben nicht einen positiven Fall festgestellt.

Von Reyk Grunow