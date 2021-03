Corona: Verhaltene Nachfrage nach kostenlosen Schnelltests in Neuruppin

Neuruppin

Das ist schon etwas überraschend: Am ersten Tag der kostenlosen Corona-Schnelltests, die das DRK in Neuruppin in der Straße des Friedens anbietet, haben sich gerade mal 39 Menschen auf das Virus testen lassen.

Ronny Sattelmair, DRK-Kreisgeschäftsführer, zeigte sich am Nachmittag dennoch zufrieden. Zwar hatte er mit mehr Zuspruch gerechnet und sogar Warteschlangen befürchtet, wie es sie am Sonnabend vor einigen Aldi-Filialen gegeben hatte als es dort die ersten Schnelltests zu kaufen gab. Doch die etwa 30-prozentige Auslastung am Neuruppiner DRK-Testzentrum habe sich gut handhaben lassen, so Sattelmair.

DRK rechnet mit einer etwas höheren Nachfrage

Auf dem Hof des DRK nahe dem Bahnhof Rheinsberger Tor waren zwischen 9 und 15 Uhr maximal fünf Neuruppiner gleichzeitig, die einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen wollten. „Wir wollen Erfahrungen sammeln“, sagte Sattelmair. Der DRK-Chef rechnet am heutigen Donnerstag mit einer etwas höheren Nachfrage. „Unser Angebot muss sich ja erst mal rumsprechen.“

Bis zu 100 Menschen, die einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen wollen, seien überhaupt kein Problem, so Sattelmair. Möglicherweise ändert das DRK auch noch mal die Öffnungszeiten, aber das hängt von der Nachfrage und den Reaktionen der Neuruppiner ab. Am heutigen Donnerstag bleibt es dabei, dass die kostenlosen Schnelltests zwischen 9 und 15 Uhr angeboten werden.

Der DRK-Kreisverband hatte sich über den Landesverband 1000 kostenlose Corona-Schnelltests besorgt. Zuvor hatte der Bund erklärt, dass er für alle Bürger pro Woche einen Corona-Schnelltest für Bürger finanziert.

Corona-Fall in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung

Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 15 neue Corona-Fälle, einer betrifft dabei eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Dort werden derzeit Kontaktpersonen auf das Virus getestet.

13 Menschen werden in den Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, davon drei auf einer Intensivstation. Zwei Patienten müssen beatmet werden.

Der Inzidenzwert steigt weiter leicht

Aktuell gibt es 244 aktive Corona-Fälle im Landkreis, das sind genau so viele wie am Dienstag. Denn zu den 15 neuen Infektionen kommen auch 15 Menschen, die als genesen gelten. Die meisten Corona-Fälle gibt es in Neuruppin (99), gefolgt von Wittstock (41), Kyritz (25) und der Gemeinde Fehrbellin (19).

In Rheinsberg sind 13 Infektionen bekannt, in der Gemeinde Wusterhausen zwölf, im Amt Neustadt zehn, im Amt Temnitz und in der Gemeinde Heiligengrabe jeweils neun und im Amt Lindow sieben.

Der sogenannte 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin lag am Mittwoch laut dem Landesgesundheitsamt unverändert bei 38,4 und gehörte damit zu den vier geringsten Werten im Land Brandenburg. Allerdings sind in diesen Daten noch nicht die aktuellen Corona-Fälle berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Mittwochnachmittag gemeldet haben.

Laut dem Neuruppiner Gesundheitsamt ist der Inzidenzwert im Landkreis von 33,4 auf 34,4 gestiegen.

Von Andreas Vogel