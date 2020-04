Das sagen die MAZ-Leser zum Einreiseverbot in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Kaum ein Thema erhitzt derzeit so die Gemüter im Landkreis Ostprignitz-Ruppin wie die sogenannte Allgemeinverfügung des Landrates. Diese untersagt es Menschen ohne Erstwohnsitz in Ostprignitz-Ruppin, aus privaten Gründen einzureisen – familiär bedingte Einreisen ausgenommen.

Ralf Reinhardt (SPD), der Landrat von Ostprignitz-Ruppin. Quelle: Andreas Vogel

Damit geht Landrat Ralf Reinhardt noch über die ohnehin schon strengen Coronaregeln des Bundes und des Landes Brandenburg hinaus. Fremde raus zum Schutz von Corona – Sinn oder Unsinn? Das sagen die Leser dazu:

„Wir sind erschüttert über den Alleingang des Landkreises“

Angelica Bucco aus Berlin: „Wir sind erschüttert über den Alleingang des Landkreises Ostprignitz-Ruppin und fragen uns nach dem Sinn dieser Verordnung. Der Landkreis lebt durch den Tourismus und braucht die Touristen. Unsere Unterkunft wird auch nach Covid-19 vorhanden sein und Einkäufe werden dann eventuell außerhalb von OPR getätigt. Und ob diese Verfügung die Bürger mit Erstwohnsitz in Ostprignitz-Ruppin wirklich schützt, stellen wir hier in Frage. Viele Bürger aus OPR fahren nach Berlin zur Arbeit, zum Einkaufen sowie aus weiteren Gründen und stellen kritisch betrachtet ein potenzielles Risiko dar. Der Zweitwohnungsnutzer wird in den meisten Fällen zu seiner Unterkunft fahren und, abgesehen von gelegentlichen Spaziergängen oder Einkäufen unter Einhaltung der Hygienegebote, sich in seinen vier Wänden aufhalten.“

„Es geht hier um Leben und Tod“

Dr. Manfred Klare aus Neuruppin: „Der Landrat Ralf Reinhardt hat mit dem Einreiseverbot die richtige Entscheidung getroffen. Er hat mit seiner Verfügung Konsequenz und Mut sowie Weitsicht und Entschlossenheit gezeigt. In einer solchen Krise geht das Wohl der Bevölkerung über alles, und dazu gehören eben auch Maßnahmen, die nicht jedem gefallen, aber notwendig sind. Wir müssen alle verstehen, es geht nicht um Einschränkung von Freiheiten, es geht nicht um rechtliche Bedenken usw., es geht um Leben und Tod! Für mich läuft die Politik den notwendigen Maßnahmen hinterher. Der einzige Politiker, der Konsequenz gezeigt hat, war Marcus Söder, der bayerische Ministerpräsident. Ihm wurde Vorpreschen unterstellt. Aber nein, er hat mit Klugheit, Weitsicht , Konsequenz und Entschlossenheit für sein Land das Richtige zum richtigen Zeitpunkt getan, ich wünschte mir so ein Vorgehen und weniger Diskussionen auch im Land Brandenburg. Unter dieser Sicht ist eben die Verfügung des Landrates von OPR ein notwendiger und richtiger Schritt.“

„Das ist purer Egoismus der Zweitwohnungsbesitzer“

Georg Beuter aus Heiligengrabe: „Hat ein Verwaltungsgericht nicht wichtigere Verfahren zu bearbeiten, als die Klage von zwei Zweitwohnungsbesitzern? Haben Zweitwohnungsbesitzer aus Berlin andere Rechte als Normalos? Brauchen sie sich nicht an das allgemeine Kontaktverbot zu halten? Müssen ein paar „privilegierte“ Zweitwohnungsbesitzer – ob infiziert oder nicht – zur Verbreitung des Virus beitragen? Wir alle bringen Opfer und schränken uns soweit es geht ein (außer ein paar Superschlaue und Besserwisser). Auch die These, im OPR-Kreis gäbe es noch nicht so viele Infizierte, finde ich mehr als zynisch! Ich finde das Verhalten von diesen Zweitwohnungsbesitzern schon ziemlich egoistisch. Wir sind auch zu Hause. Uns fällt langsam auch die Decke auf den Kopf. Aber wir halten es aus und jammern nicht. Dass die Medaille zwei Seiten hat, ist auch mir klar. Aber im Sinne des Wohlergehens der Bürger sollten diese Zweitwohnungsbesitzer auf ihre Privilegien verzichten und den Worten von Merkel „Bleiben Sie so weit es geht zu Hause!“ Taten folgen lassen.“

„Der Landrat ist gar nicht befugt, die Grundrechte einzuschränken“

Georg Rieger aus Rheinsberg: „Die zahlreichen und zum Teil unbestimmten Ausnahmebestimmungen, das Einreiseverbot in den Landkreis betreffend, sind einerseits unpraktikabel und vergeuden ganz unverhältnismäßig Kapazitäten der Verwaltung, Zudem aber dürfte der Kreis bereits formell gar nicht befugt sein, Grundrechte einzuschränken, in diesem Fall diejenigen der Eigenheimbesitzer des Kreises (mit Zweitwohnung). Zum einen, weil der Kreis Ostprignitz-Ruppin dazu beiträgt, gegen den Willen des Landes Brandenburg, einen Flickenteppich von unterschiedlichen und nicht aufeinander abgestimmten gesetzlichen Vorgaben zu schaffen. Zum zweiten, weil der Landkreis gar nicht befugt ist, solche grundrechtseinschränkenden Maßnahmen, und dies noch im Eilverfahren und ohne Zustimmung des Kreistages, zu erlassen. So steht es im Artikel 19 des Grundgesetz es.“

„Die Berliner fühlen sich hier unkontrolliert“

Sylvia Löffler aus Rheinsberg: „Ich finde es richtig von Landrat Ralf Reinhardt, ein Einreiseverbot für auswärtige Garten- und Datschenbesitzer auszusprechen. Man kann beobachten, dass sich die Berliner hier unkontrolliert fühlen: Da wird zwischen Berlin und hier hin- und hergefahren, weil es irgendeine Ware nicht gibt oder es wurde etwas vergessen, es werden auch immer andere Leute mitgebracht, auch Treffen in größeren Gruppen sind zu beobachten, man fühlt sich hier halt sicher. Es ist auch unmöglich für das Ordnungsamt und die Polizei, jedes kleine Dorf zu kontrollieren.“

„Das Einreiseverbot grenzt fast an Volksverhetzung“

Friedrich Weber aus Langen: „Die Anordnung des Landrates, sowohl für Zweitwohnungsbesitzer als auch für Touristen die Grenzen nach Ostprignitz-Ruppin zu schließen, erfüllt für mich fast schon den Tatbestand der Volksverhetzung. Ist nicht jetzt die Stunde der Solidarität, hätte nicht ein Appell z.B. an die Berliner ausgereicht, ihren Osterurlaub in diesem Jahr zu Hause zu verbringen, wenn es auch an der frischen Landluft allemal gesünder wäre als in der Stadt? Der Landrat aber befeuert die alten Ressentiments zwischen Brandenburg und Berlin, zwischen Ost und West, anstatt zu werben, dass wir alle gemeinsam in dieser Krise zusammenstehen. Wie viele Menschen von überall her hier Fördervereine gegründet oder Mitglied in Vereinen geworden sind, wie viele hier Häuser gebaut oder verfallene Gehöfte ausgebaut, Handwerker beschäftigt, Unternehmen gegründet, Arbeitsplätze geschaffen und Gewerbesteuern gezahlt haben? In guten Zeiten wird das alles gern genommen, aber wenn es darauf ankommt, in schlechten Zeiten zusammenzustehen, denkt jeder nur an seine kleine Scholle. Weg den Fremden. Der Landrat spielt mit seiner llgemeinverfügung die Leute gegeneinander aus. So kann nicht Gemeinsames entstehen, wenn nicht nur die Länder, sondern jetzt schon die Landkreise sich voneinander abschotten.“

„Die Grundrechte sind ein hohes Gut“

Katja Hildebrandt aus Neuruppin: „Herrn Georg Beuters Brief unter der Überschrift „Purer Egoismus der Zweitwohnungsbesitzer“ fand ich äußerst befremdlich. Nun mag Sozialneid menschlich nachvollziehbar sein, er erscheint mir in der derzeitigen Situation aber als deplatziert. Ich kenne z.B. einige Ärztinnen und Ärzte, die außerhalb von Ostprignitz-Ruppin leben und hier ein Wochenendgrundstück besitzen – ich würde es ihnen sehr wünschen, dass sie sich an freien Tagen im Garten von ihrer derzeit extrem anstrengenden Arbeit im Dienste der Allgemeinheit erholen könnten. Ich sehe nicht, dass Auswärtige, die sich hier auf ihr Wochenendgrundstück zurückziehen, das Infektionsrisiko für andere erhöhen würden. Herrn Dr. Manfred Klare stimme ich in manchem zu. Der Kampf gegen Corona ist ein Kampf um Leben und Tod, die Defizite in der Vorbereitung auf dieses Virus (fehlende Schutzkleidung, fehlende Masken) sind gravierend und die temporäre Aufhebung bestimmter Grundrechte ist sicherlich angeraten, um das Virus in den Griff zu bekommen. Nicht nachvollziehen kann ich jedoch Ihren Wunsch nach „weniger Diskussionen“ in Bezug auf Maßnahmen, die die Einschränkung von Grundrechten bedeuten. Grundrechte sind ein wahrhaft hohes Gut. Nicht umsonst verlangt unsere Verfassung, dass sie im Katastrophenfall nur temporär eingeschränkt werden dürfen, wenn „Erforderlichkeit, Geeignetheit und Verhältnismäßigkeit“ der Einschränkungen bestehen. Eine gesellschaftliche Diskussion darüber, welche der derzeitigen Maßnahmen in diesem Sinne angezeigt sind und welche nicht, ist in einer Demokratie unerlässlich.“

„Wir tun mehr für die Region, als mancher, der hier ansässig ist“

Klaus-Peter Fritsch aus Kunow: „Wir sind ein Ehepaar, beide rund 80 Jahre alt und aus Berlin. Wir haben im Jahr 2011 einen Vierseitenhof in Kunow gekauft und leben seitdem fast ausschließlich auf diesem Hof. Unsere Wohnung in Berlin haben wir behalten. Wir zahlen für den Hof Grundsteuer und Zweitwohnungssteuer. Die notwendige Sanierung des Hofes haben wir bewusst mit ortsansässigen Firmen durchgeführt. Unseren Pkw (zwar mit Berliner Kfz-Kennzeichen) haben wir bei einem Händler aus dieser Gegend gekauft. Die Kosten unseres Lebensunterhaltes (Verpflegung, Strom, Wasser) werden in der Region verausgabt. Bei Ortsfesten (Gemeinde und Feuerwehr) spenden wir gerne. Für die Sanierung des Kirchturmes haben wir einen sehr großzügigen Betrag gespendet. Wir sind im Ort gut vernetzt und nehmen an dem jährlichen Nachbarschaftstreffen teil und haben es auch schon selbst ausgerichtet. Wir leben in Kunow, weil wir nach einem arbeitsreichen Leben die ländliche Ruhe lieben. Wir sind empört über die Leserbriefe, die uns verwehren wollen, hier zu leben. Schließlich tun wir mehr für die Region als so mancher, der hier ansässig ist.“

„Das Einreiseverbot hätte viel eher greifen müssen“

Werner Messow aus Neuruppin: „Ich bin der Meinung, dass die bereits bestehenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronakrise schon viel eher hätten greifen müssen und können, wie die Infektionszahlen und Todesfälle (bisher steigende Tendenz) zeigen. Nicht umsonst lautet der momentan in den Medien laufende Slogan ,,Bleibt zu Hause“. Aber leider gibt es immer wieder Schlauberger, die da meinen, sie seien immun. Reichen denen die Zahlen der immer mehr zunehmenden Infektionen und Todesfälle sowie die Bilder von den Intensivstationen nicht? Deshalb möchte ich nur dazu raten: Nur gemeinsam und unter strenger Einhaltung der Schutzmaßnahmen sind wir in der Lage, dieser Situation Herr zu werden.“

„Wieso wird der Landrat für seine Umsicht so angegriffen?“

Rüdiger Handke aus Kyritz: „Ich verstehe die Welt nicht mehr. Fast täglich kommen aus allen Teilen der Welt neue Horrormeldungen, und hier wird der Landrat für sein umsichtiges und vorausschauendes Handeln so angegriffen und sogar vor Gericht gezerrt, nur weil er, wie alle Einwohner des Landkreises Ostprignitz-Ruppin das von ihm erwarten, Schaden von Land und Bewohnern fern und unser Gesundheitssystem handlungsfähig erhalten will. Vielleicht hat der eine oder andere noch nicht den Sinn verstanden. Es soll doch niemandem das Privileg eines Zweitwohnsitzes auf Dauer genommen werden, es ist doch nur eine zeitlich begrenzte Einschränkung. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel und viele andere fordern uns auf, zu Hause zu bleiben. Mein Zuhause ist mein Hauptwohnsitz. Für mich gäbe es keinen Grund, unter den allseits bekannten Umständen das Einreiseverbot anzuzweifeln oder etwa dagegen vor Gericht zu ziehen.Es geht doch bei all den Maßnahmen nur darum, die Zahl der Infizierten beherrschbar zu halten. Die Rechnung ist doch ganz einfach: Mehr Patienten bedeuten ein Mehrverbrauch an Schutzausrüstung. Ist keine Schutzausrüstung da, kann nicht mehr optimal behandelt werden. Touristen und Zweitwohnungsinhaber können auch ohne Corona durch Unfälle und andere Erkrankungen das Gesundheitssystem vor Ort belasten. Dieses Risiko gilt es, auf ein mögliches Minimum zu reduzieren. Wie lange dieser Zustand andauert, hängt von uns allen ab. Wer weiß denn schon, ob wir die Spitze des Eisberges schon erreicht haben.“

„Wollen wir nicht alle gemeinsam gesund bleiben?“

Enno Rosenthal aus Wahldorf: „Wollen wir nicht alle gemeinsam gesund und möglichst schnell die gegenwärtige Pandemie-Ausnahmesituation verlassen und mit unseren Lieben in unser normales Leben unbeschadet zurückkehren?Dafür müssen wir vorübergehend unsere sozialen Kontakte zum Teil drastisch einschränken. Als das Virus nach Neustadt eingeschleppt wurde, war es vielleicht verhältnismäßig, ausschließlich die Schule zu sperren. Aber weitere Ansteckungen in Rheinsberg, Neuruppin und anderswo in unserem Kreisgebiet und der Besucherstau in den Ferienorten haben geradezu Entscheidungen zu unserem Schutz herausgefordert. Entweder hier bleiben oder im Heimatort verweilen, bis der Spuk vorüber ist. In begründeten Ausnahmefällen gibt es Ausnahmen wie zum Beispiel für Familienangehörige, aber selbst hier sollte jeder die Risiken abwägen. Leute, die sich nicht daran halten, weil sie doch mal schnell pendeln oder hier noch Besuch empfangen, gefährden sich und andere und sollten an die Verkäuferin, den Tankwart und ihre Nachbarn denken.“

