Corona: Gericht prüft Eilanträge gegen das Einreiseverbot nach Ostprignitz-Ruppin

Es kommt wie erwartet: Brandenburgs Justiz muss sich mit dem von Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) wegen der Coronakrise erlassenen Einreiseverbots für Ostprignitz-Ruppin befassen. Noch in dieser Woche will die sechste Kammer des Verwaltungsgerichtes Potsdam über Eilanträge von zwei Privatpersonen befinden, die sich gegen das einzige Einreiseverbot in einen Brandenburger Landkreis richten.

Landrat hat wenig Zeit für seine Stellungnahme

„Wir wollen das so schnell wie möglich klären“, sagte am Montag Gerichtssprecher Ruben Langer. Demnach hat die Kreisverwaltung in Neuruppin nur bis Dienstagmittag Zeit, mit einer Stellungnahme auf die Eilanträge zu reagieren. Danach will die Kammer entscheiden.

„Wir sind keine Touristen im herkömmlichen Sinne, sondern wollen einfach unseren Zweitwohnsitz nutzen und dabei auch den größeren Ansteckungsgefahren in Berlin entgehen“, sagt Frank Zywietz (55), der seit 15 Jahren mit seiner Frau ein freistehendes Einfamilienhaus in Netzeband besitzt und einen der beiden Eilanträge gestellt hat.

Schärfere Maßnahmen als von Bund und Land – ist das erlaubt?

Der selbstständige Energieberater, der zudem Chef einer Firma ist, die sich mit dem Prüfwesen auseinandersetzt, begrüßt ausdrücklich die vom Bund und den Ländern zum Schutz vor dem Coronavirus erlassenen Einschränkungen.

„Ich arbeite nahezu kontaktlos und habe die Wohnung in Berlin in den vergangenen zwei Wochen nur zweimal verlassen“, so Zywietz. Doch die Verordnung des Landrates für Ostprignitz-Ruppin findet er überzogen. „Der Kreis darf nicht schärfere Maßnahmen als das Land oder der Bund erlassen.“

Zywietz fühlt sich durch die Verordnung in seinem Grundrecht auf Freizügigkeit und Fortbewegungsfreiheit verletzt. Laut seinem Anwalt wird dadurch zudem das Wohnungsgrundrecht angetastet. „Es ist das erste Mal, dass ich eine Klage anstrebe“, sagt Frank Zywietz.

Das Grundrecht auf Freizügigkeit verletzt

Ihn ärgert, dass die Verfügung ohne Vorwarnung von einem Tag auf den anderen in Kraft gesetzt und zuvor nicht einmal mit der Landesregierung abgestimmt wurde. Gleichwohl hat Zywietz seine ursprünglich für das vergangene Wochenende geplante Reise nach Netzeband abgesagt, wo er nicht nur im Home-Office arbeiten, sondern auch den Garten herrichten wollte.

Unsicher ist er, weil er am Freitag einen dienstlichen Termin in Neuruppin und danach eigentlich auch noch ein Beratungsgespräch in Netzeband hat. Wegen dienstlicher Fahrten darf Zywietz nach Ostprignitz-Ruppin reisen. Das ist ausdrücklich auch in der überarbeiteten Verordnung des Landkreises erlaubt. Aber darf Zywietz nach dem Beratungsgespräch auch in seinem Zweitwohnsitz übernachten, für den er seit Jahren Steuern zahlt, oder muss er am Abend wieder zurück nach Berlin fahren?

Landrat soll Einreiseverbot zurücknehmen

Wegen solcher und vieler ähnlicher Fragen, die Besitzer von Zweitwohnungen in Ostprignitz-Ruppin haben, will Zywietz, dass Landrat Reinhardt das Einreiseverbot für Auswärtige zurücknimmt. „Die Anordnung ist nicht für eine bessere Eindämmung des Virus geeignet.“ Dafür reichten die Regelungen von Land und Bund aus. Zudem seien sowohl die touristischen Einrichtungen als auch die Gaststätten geschlossen – und einen Spaziergang in einem Park, allein oder zu Zweit, dürfe niemandem verwehrt werden, so Zywietz.

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hatte das Einreiseverbot für Ostprignitz-Ruppin, das zunächst bis 19. April gelten soll, als „rechtlich fragwürdig“ bezeichnet.

