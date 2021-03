Das kam völlig überraschend: Wegen möglicher Nebenwirkungen hat der Bund am Montag vorerst alle Impfungen mit dem Wirkstoff von Astra-Zeneca abgesagt – betroffen davon ist auch das Impfzentrum in Kyritz, das erst Anfang Februar in Betrieb gegangen war. Indes meldete das Neuruppiner Gesundheitsamt am Montag keine neuen Corona-Fälle. Dennoch stieg der Inzidenzwert weiter.