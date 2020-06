Corona-Warn-App: Das sagen die Menschen in Neuruppin dazu

Neuruppin

Vor knapp zwei Wochen ging sie an den Start – und schon 13 Millionen Menschen in Deutschland haben sie installiert: die Corona-Warn-App der Bundesregierung. Einmal auf das Handy geladen, hilft sie, mögliche Kontakte mit infizierten Personen festzustellen – und soll somit Infektionsketten schnell unterbrechen.

Freitagmorgen auf dem Neuruppiner Schulplatz: Viele Menschen tummeln sich in der Sonne und schlendern über den Markt. Zwar halten sie die Abstände ein und tragen Mundschutz, doch gehören einige von ihnen auch zu den rund 15 Prozent, die die App installiert haben? Die MAZ hat sich umgehört, wie die Corona-Warn-App in der Fontanestadt ankommt.

Einige Neuruppiner haben sie bereits

Frank Englert gehört zu den 13 Millionen App-Nutzern. Der 40-Jährige hat sie sich vor knapp einer Woche heruntergeladen. „Aus Neugier“, wie er sagt – „und auch wegen der Sicherheit.“ Beruflich hat der Neuruppiner viel in der Öffentlichkeit und mit Menschen zu tun, sodass er sich für die Corona-Warn-App entschied.

Auch Kai Munkwitz hat die App auf seinem Handy. „Ich habe sie gleich installiert – in meinem Freundeskreis haben sie alle“, erzählt er. Für den 31-Jährigen ist die Corona-Warn-App „sinnvoll, um eine kritische Masse zu erreichen.“ Außerdem sei die App auch dafür da, sich selbst zu schützen, so der Neuruppiner.

Unklarheit über Daten und Zweifel am Sinn

Franziska Koegst hingegen hat die Corona-Warn-App nicht installiert. „Ich traue mich noch nicht so ganz, weil ich nicht weiß, was mit meinen Daten passiert“, sagt sie. Zwar überwiegt noch die Skepsis, doch die 30-Jährige ist nicht grundsätzlich dagegen.

„Ich weiß, es ist nicht sehr kollegial, da ich ja darauf angewiesen bin, dass andere das machen“, sagt sie. Deshalb sei sie auch nicht generell abgeneigt, sie wolle die Situation aber weiter beobachten.

Auch Ellen Niepmann hat die App nicht installiert – „noch nicht“, sagt sie. Denn prinzipiell findet sie die Idee gut und will sich die App vielleicht noch installieren. Allerdings hat sie auch Zweifel: „Ich weiß nicht, ob sie so sinnvoll ist. Es sind ja gar nicht so viele betroffen und wir nehmen ja schon Rücksicht“, so die 50-Jährige.

Monique und David Coster sind gerade mit ihrem Sohn auf dem Markt. Sie haben die App ebenfalls nicht installiert, sind ihr aber auch nicht abgeneigt.

„Wir haben es einfach noch nicht geschafft, werden sie aber wohl noch holen“, sagt Monique Coster. Die Gnewikowerin hat keine Bedenken bezüglich ihrer Daten – „ich habe ja auch nichts zu verstecken.“

Kritik an der Corona-Warn-App

Marion Martin ist hingegen nicht überzeugt von der App. „Ich bin absolut dagegen“, erzählt sie. „Es ist nur eine weitere Kontrolle und ich glaube auch, dass die App uns nicht weiterbringt“, sagt die 55-jährige Fehrbellinerin. Schließlich sei der „Hype größer als die Gefahr, die besteht“, immerhin würden auch viele Menschen an der Grippe sterben.

Corona-Warn-App ist gut bekannt

Auch Vivien Ebel hat die App nicht installiert. „Ich habe sie nicht und will sie auch nicht“, erklärt die 24-Jährige. „Wenn man den Sicherheitsabstand einhält und immer Maske trägt, weiß ich nicht, warum man die App dann braucht“, so die Neuruppinerin.

Eines hatten die Befragten aber gemeinsam: Sie wussten sofort, worum es ging. Die Corona-Warn-App hat es also zumindest schon einmal zu Berühmtheit gebracht.

Von Johanna Apel