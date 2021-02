In Ostprignitz-Ruppin ist am Wochenende ein weiterer Fall einer britischen Corona-Mutation festgestellt worden. Die Person befand sich aber bereits in Quarantäne, hieß es am Sonntag. Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Wochenende sechs neue Corona-Fälle, der Inzidenzwert schwankt derzeit kräftig.