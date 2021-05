Neuruppin

Das Neuruppiner Gesundheitsamt hat am Montag keine neuen Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin gemeldet. Die Zahl der aktiven Infektionen ist auf 291 gesunken – während die Zahl der Menschen, die als genesen gelten, um 20 gestiegen ist. Zwölf Menschen liegen derzeit wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer der Kliniken in Neuruppin, Kyritz und Wittstock, sechs auf einer Intensivstation. Vier Personen müssen beatmet werden.

Die meisten Corona-Fälle gibt es derzeit in Neuruppin und Wittstock (je 87), gefolgt von Kyritz (42), der Gemeinde Fehrbellin (33) und dem Amt Neustadt (21).

Die niedrigste Inzidenz im Land Brandenburg

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin lag am Montag laut dem Landesgesundheitsamt bei 42,5 – und war damit weiterhin der niedrigste im Land Brandenburg. Lediglich in der Stadt Brandenburg an der Havel lag er mit 49,9 ebenfalls unter der Marke von 50.

In der Prignitz waren innerhalb von sieben Tagen gut 97 Corona-Fälle je 100.000 Einwohner registriert worden, im Havelland 89 und in Oberhavel 53,5. Die meisten Infektionen werden derzeit in Elbe-Elster (143,4), Spree-Neiße (125,7) und Oberspreewald-Lausitz (122,5) registriert.

Ab Dienstag kostenlose Schnelltests im Stadtzentrum

In diesen Daten sind aber noch nicht die Infektionen berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Montagnachmittag gemeldet haben. Diese Daten werden zumeist erst bei der Veröffentlichung am Folgetag berücksichtigt.

Ab Dienstag, 11. Mai, bietet das DRK im Alten Gymnasium auf dem Neuruppiner Schulplatz ab 8 Uhr kostenlose Corona-Tests an.

Von Andreas Vogel