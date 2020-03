Wie Buchhändler und kleine Verlage in Neuruppin mit der Corona-Krise kämpfen

Neuruppin

Wenn Stefan Reute ordentlich in die Pedale seines Dienstfahrrads tritt, knattert die Fahne mit dem Logo der Fontanebuchhandlung hinter ihm im Wind. Die Mitarbeiter des Neuruppiner Buchladens haben ihr improvisiertes Lieferfahrzeug mit Plastiktüten samt Fontane-Logo als Erkennungszeichen ausgestattet.

Seit zwei Wochen ist die Buchhandlung für Kunden tabu. In Berlin dürfen Bücher weiterhin verkauft werden; dort gilt für sie eine Ausnahme von der Coronaschutz-Zwangsschließung. Das Land Brandenburg sieht die nicht vor. Die Fontanebuchhandlung in Neuruppin versucht trotzdem, so gut weiterzumachen wie möglich.

„Man kann bei uns weiter Bücher kaufen“, sagt Inhaberin Jana Kolar-Voigt. Viele Menschen glaubten, der Laden sei völlig geschlossen. Aber das stimmt nicht. „Wir nehmen Bestellungen an und liefern auch Bücher selbst aus“, sagt die Chefin.

So funktioniert die neue MAZ-Plattform Online-Bestellungen, Gutscheine, Lieferservice: Viele Kleinunternehmer wehren sich jetzt mit kreativen Ideen gegen die Krise. Dies bekannt zu machen, ist Ziel von „Zusammen stark“. Händler und Geschäfte können ihre Angebote in ein Formular eintragen, das nach Prüfung von der MAZ veröffentlicht wird. Die Brandenburger können so gezielt die Händler in ihrer Nachbarschaft unterstützen. Alle weiteren Informationen unter www.maz-online.de/zusammenstark

Drei ihrer sechs Kollegen sind weiter vor Ort, beantworten E-Mails und nehmen Anrufe entgegen. „Wir sind jetzt auch über WhatsApp zu erreichen“, sagt Jana Kolar-Voigt. Unter der Festnetznummer der Buchhandlung können Kunden auch so Bestellungen oder Anfragen loswerden.

Von Anfang an hat die Buchhandlung versucht, in sozialen Medien zu werben. Erstes Sonderangebot: Wer ein Buch bestellt hat, bekam drei Blatt Toilettenpapier gratis – für fünf Bücher gab es eine ganze Rolle. Um solche Aktionen kümmern sich die drei Kollegen, die in Berlin im Homeoffice sitzen.

Und dann gibt es noch den Onlineshop. Unter www.havelbuch.de bietet der Verbund, zu dem auch Geschäfte in Oranienburg, Hennigsdorf, Hohen Neuendorf und Nauen gehören, schon länger einen Bestellservice im Internet an. Auch in Zeiten von Corona. Jana Kolar-Voigt sind Anfragen per E-Mail, Telefon oder Messenger aber lieber: „Dabei kann man den persönlichen Kontakt halten und die Leute auch mal beraten.“

Auf Wunsch werden Bücher in Neuruppin und in der Nähe bis an die Tür gebracht

Der neue Lieferservice bringt viele Bücher auf Wunsch bis nach Hause. In der Stadt mit dem Fahrrad, in die Orte rundherum notfalls mit dem Auto. Inzwischen hat sie sich damit auch auf der MAZ-Plattform www.maz-online.de/zusammenstark eingetragen.

Die Buchhandlung versucht alles, um weiterzumachen. Einbußen bringt das Coronavirus trotzdem. „Zum Glück haben wir aus dem Fontanejahr ein kleines Polster“, sagt Jana Kolar-Voigt. Das reicht zumindest bis in den April hinein. Kurzarbeit ist aber auch für die Buchhandlung ein Problem.

Noch schlimmer könnte die Corona-Krise aber viele kleine Verlage treffen, fürchtet Buchhändlerin Kolar-Voigt. Etwa die Edition Rieger aus Karwe. Der Verlag bietet unter anderem Bücher zu Fontane und Schinkel an – das klassische Sortiment für Touristen und Besucher der Stadt. „Die kauft bei uns im Moment niemand“, sagt Jana Kolar-Voigt.

Verleger Günter Rieger hofft unter anderem auf seinen eigenen Webshop, den er seit Jahren betreibt. Wer seine Bücher dort bestellt, bekommt sie wie bisher geliefert. Im Winter ist die Nachfrage ohnehin meist geringer. „Jetzt zu Ostern beginnt die Saison für mich eigentlich“, sagt er.

Günter Rieger aus Karwe ist in und um Neuruppin als Verleger, Künstler und Fachmann für die regionale Geschichte bestens bekannt. Quelle: Regine Buddeke/Archiv

Wie es in diesem Jahr läuft? Günter Rieger wartet erst einmal ab: „Ich habe immerhin den Vorteil, dass ich keine Miete für Geschäftsräume bezahlen muss.“ Seinen Verlag hat er im eigenen Haus untergebracht. Die ruhige Zeit jetzt nutzt Rieger, um weiter an einem Buch zu arbeiten, das demnächst erscheinen soll.

Etwas Neues herausbringen – für Bernd Oeljeschläger ist das gerade mit riesigen Unwägbarkeiten verbunden. „Es ist sehr schwierig geworden, neue Bücher zu bewerben“, sagt er. Oeljeschläger leitet den Verlag Culturcon Medien mit Sitz in Neuruppin und Berlin.

Selbst Amazon bestellt bei den Verlagen zurzeit keine Bücher mehr

Wer ein Buch verkaufen will, muss es erst einmal bekannt machen. Die klassischen Werbewege funktionieren zurzeit aber nicht. Lesungen und Neuvorstellungen in Buchläden finden nicht statt, und viele Kulturredaktionen widmen sich gerade anderen Themen als der Vorstellung eines neuen Fußballbuches, wie sie Oeljeschläger unter anderem im Angebot hat.

Bernd Oeljeschläger mit einem Teil seines Lagers in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

Mehrere Buchhändler haben schon gelieferte Bücher zurückgeschickt, weil sie sie nicht bezahlen können. Selbst das Geschäft mit Amazon ist zusammengebrochen. Der Internetkonzern – sonst der größte Anbieter von Literatur weltweit – bestellt vorerst keine weiteren Bücher mehr und verkauft nur noch seinen Lagerbestand.

In der Krise will sich Amazon eher anderen Produkten widmen, etwa Hygieneartikeln. Für viele Verlage ist das ein schwerer Schlag. Oeljeschläger hat etwa zwanzig Prozent seines Umsatzes über Amazon abgewickelt.

Wo man in Neuruppin jetzt Bücher bekommt Die Fontanebuchhandlung ist telefonisch und per WhatsApp unter 03391/22 97 oder per E-Mail unter info@fontanebuchhandlung.de zu erreichen. Günter Rieger betreibt seinen Webshop unter www.edition-rieger.de. Unter der Adresse www.edition-bodoni.de ist der Verlag von Marc Johne zu erreichen. Bernd Oeljeschläger bietet unter www.culturcon.de einen eigenen Onlineshop.

Wie lange sich die kleinen Verlage noch über Wasser halten können, ist fraglich. Peter Pusch ist mit seinem Regionalverlag Ruppin in einer eher komfortablen Lage. „Ich habe keine Angestellten und muss kein Miete zahlen“, sagt er. Er selbst ist inzwischen Rentner.

Das sieht bei Marc Johne von der Edition Bodoni in Buskow mit mehreren Mitarbeitern anders aus. Er hatte große Hoffnung auf die Leipziger Buchmesse gesetzt. Dass sie abgesagt wurde, ist für ihn ein großer Verlust.

Marc Johne (r., mit Daniel Morgenstern) setzt auf Verlag, Druckerei, Kulturbetrieb und vermietet zudem noch Ferienwohnungen. Nichts geht in der Corona-Krise gut. Quelle: Regine Buddeke/Archiv

„Das Geld reicht vielleicht noch für zwei Monate“, schätzt Johne. Was danach kommt? Johne weiß es nicht. Er hatte seinen Verlag extra breit aufgestellt: Neben dem Buchgeschäft betreibt er eine Druckerei, hat Ferienwohnungen und bietet mit einem Verein Veranstaltungen auf seinem Hof an.

Jetzt ist mit einem Schlag fast alles weg. „Wir haben sogar Probleme, Papier für die Druckerei zu bekommen“, sagt er. Seine Bücher werden vom Großhandel immerhin noch geordert. Eines seiner großen Themen: Kritik am politischen und wirtschaftlichen System.

Von Reyk Grunow