Corona: Zwölf neue Fälle in Ostprignitz-Ruppin

Fünf neue Corona-Fälle in Neuruppin und vier neue Fälle in Wittstock: Das Virus hat sich offenbar in Ostprignitz-Ruppin festgesetzt. Das Gesundheitsamt meldet seit Tagen neue Infektionen. Der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert im Landkreis gehört inzwischen zu einem der höchsten in Brandenburg.