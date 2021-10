Neuruppin

Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldet für Montag für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin eine Sieben-Tage-Inzidenz von 44,5. Am Wochenende sind sieben neue Infektionen registriert worden.

Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz in OPR – also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner – seit der vergangenen Woche kontinuierlich angestiegen: von 36,4 am Freitag auf nunmehr 44,5.

Der Landesdurchschnitt liegt aktuell bei 46,7

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz

Montag, 11. Oktober: 44,5Sonntag, 10. Oktober: 44,5Samstag, 9. Oktober: 43,5Freitag, 8. Oktober: 36,4Donnerstag, 7. Oktober: 39,5Mittwoch, 6. Oktober: 34,4Dienstag, 5. Oktober: 26,3Montag, 4. Oktober: 30.4Sonntag, 3. Oktober: 30,4Samstag, 2. Oktober: 24,3In Neuruppin und Rheinsberg wird es ab Freitag, 8. Oktober, keine herkömmlichen Testmöglichkeiten beim DRK mehr geben. Die Nachfrage sei zu gering. Für Ungeimpfte wird es damit immer schwieriger, noch an Testnachweise zu kommen.

Die Ruppiner Kliniken in Neuruppin bieten indes ausschließlich freitags zwischen 13 und 14 Uhr für ungeimpfte Besucher im Haus N kostenfreie Testungen an. Das Angebot gilt nur für Besucher des Krankenhauses.

Im Altkreis Kyritz gibt es nach Schließung der privaten Teststelle am Hagebaumarkt und der des DRK im Mehrgenerationenhaus nur noch eine kostenpflichtige Teststelle im Haus des ambulanten Pflegedienstes „Exip“ in der Robert-Koch-Straße 1 in Neustadt. Die Teststation ist lediglich wochentags von 12 bis 14 Uhr geöffnet. Es wird darum gebeten, online einen Termin zu buchen. Das ist über die Seite neustadt.covidservicepoint.de möglich.

Die dritte Covid-19-Umgangsverordnung des Landes Brandenburg wurde am 5. Oktober mit wenigen Änderungen um vier Wochen bis zum 9. November 2021 verlängert. Die Änderungsverordnung tritt am Mittwoch, 13. Oktober, in Kraft.

Neu ist unter anderem, dass der Schwellenwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz für den Entfall der Pflicht zur Vorlage eines Testnachweises von bisher 20 auf 35 erhöht wird.

Kein Test bei einer Inzidenz von unter 35 nötig

Das bedeutet: In den kreisfreien Städten und Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 liegt, ist in vielen gesellschaftlichen Bereichen die Vorlage eines negativen Testergebnisses beziehungsweise eines Impf- oder Genesenennachweises nicht mehr nötig.

Das betrifft zum Beispiel die Innengastronomie, touristische Übernachtungen, Reisebusreisen, Indoor-Sportanlagen, Theater, Kinos und Schwimm- und Spaßbäder. Diese Inzidenz-Regelung gilt auch in anderen Bundesländern.

