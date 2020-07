Neuruppin

Die Zahl der Menschen, die sich im Umfeld der Kita Miteinander in Neuruppin mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben steigt weiter. Am Dienstag meldet die Kreisverwaltung einen weiteren Fall. Damit sind inzwischen sieben Infektionen durch Tests bestätigt.

Das Gesundheitsamt hat in den vergangenen Tagen so viele Test zu bewältigen wie seit Beginn der Krise kaum einmal in so kurze Zeit. Am Mittwochabend hatte eine Erzieherin gemeldet, dass bei ihr ein Virentest positiv ausgefallen war. Daraufhin mussten sich alle 41 Kinder, die acht Mitarbeiter der Kita am Bullenwinkel und etliche Kontaktpersonen untersuchen lassen.

Anzeige

„Seit Donnerstag wurden insgesamt 298 Test durchgeführt“, sagt Kreissprecher Alexander von Uleniecki am Dienstag. 36 Frauen und Männer waren an diesem Tag noch für einen Test angemeldet.

Weitere MAZ+ Artikel

Zwei Kinder und fünf Erwachsene haben sich bisher angesteckt

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes bei der Kreisverwaltung in Neuruppin versuchen, weitere Personen ausfindig zu machen, die zu den Infizierten Kontakt gehabt und sich so ebenfalls angesteckt haben könnten. Auch am Dienstag ging die Suche weiter.

Um den Datenschutz zu wahren nennt die Kreisverwaltung keine Detail zu den Betroffenen, sondern nur statistische Werte. Demnach sind von den sieben Infizierten fünf weiblich und zwei männlich. Bei zweiten handelt es sich um Kinder, fünf sind Erwachsene. Die sieben Menschen sind zwischen zwei und 64 Jahren alt. Sechs Betroffene kommen aus Neuruppin, eine Person aus dem Amt Temnitz.

Von Reyk Grunow