Neuruppin

Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Donnerstag 25 neue Infektionen sowie einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Damit sind seit Beginn der Pandemie 157 Menschen in Ostprignitz-Ruppin an oder mit dem Virus gestorben.

Von den Neuinfektionen sind sowohl die Ruppiner Kliniken als auch das KMG-Klinikum in Wittstock sowie eine Senioreneinrichtung im Amt Neustadt betroffen. Demnach sind im Neuruppiner Krankenhaus zwei Patienten und zwei Mitarbeiter infiziert, in Wittstock zwei Patienten.

Acht Patienten auf Intensivstationen

Die Zahl der Fälle mit britischen Corona-Mutationen hat sich von 260 auf 313 erhöht. Die betroffenen Personen waren schon als Covid-19-Fälle bekannt und befanden sich bereits in Quarantäne, ebenso wie die dazugehörigen Kontaktpersonen, teilte der Landkreis mit.

24 Menschen werden derzeit wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, acht auf einer Intensivstation. Eine Person muss beatmet werden.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle steigt auf knapp 400

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin ist auf 397 gestiegen, mehr waren es zuletzt Anfang Februar. Die meisten Infektionen gibt es derzeit in Neuruppin (91), gefolgt von der Gemeinde Fehrbellin (64), Kyritz (57), Wittstock (49) und dem Amt Neustadt (46).

In den Gemeinden Heiligengrabe, Wusterhausen sowie in Rheinsberg sind derzeit jeweils 20 Corona-Fälle bekannt, im Amt Temnitz 18 und im Amt Lindow zwölf.

Die Inzidenz sinkt leicht

Der sogenannte 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin lag am Donnerstag laut dem Landesgesundheitsamt bei 163,9 – und damit etwa im Mittelfeld. Die meisten Infektionen je 100.000 Einwohner in Brandenburg werden derzeit in Elbe-Elster (266,1), Oberspreewald-Lausitz (192,0) und in Frankfurt (Oder) mit 190,5 registriert, die wenigsten in der Uckermark (67,3), Dahme-Spreewald (105,4) und Potsdam-Mittelmark (107,6).

In der Prignitz lag der Inzidenzwert laut Land am Donnerstag bei 140,5, in Oberhavel bei 155,9 und im Havelland bei 173,6. In diesen Werten sind aber noch nicht die Corona-Fälle berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Donnerstag gemeldet haben. Das geschieht zumeist erst mit der Veröffentlichung am Folgetag.

Die Nachfrage nach Schnelltests steigt

Deutlich gestiegen ist die Nachfrage nach kostenlosen Corona-Schnelltests beim DRK in Neuruppin. Geschäftsführer Ronny Sattelmair hatte damit kurz vor Ostern gerechnet, weshalb extra die Öffnungszeiten erweitert wurden. Allein am Mittwoch haben beim DRK in Neuruppin 237 Menschen einen Corona-Schnelltest machen lassen. Das ist auch am Ostersonnabend, 3. April, möglich. Dann nicht allein beim DRK in der Friedensstraße, sondern auch auf dem Bauspielplatz.

Zudem können sich am Ostersamstag auch die Besucher des Pflanzenmarktes auf dem Neuruppiner Schulplatz kostenlos testen lassen. Das DRK bietet von 9 bis 13 Uhr Tests im Alten Gymnasium an.

Von Andreas Vogel