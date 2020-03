Corona bringt neuen Wochenmarkt im Neuruppiner Neubau

Neuruppin

Während überall Geschäfte schließen und Firmen dichtmachen müssen, könnte die Corona-Pandemie in Neuruppin für ein neues Angebot sorgen: Im Neubaugebiet soll in den nächsten Tagen ein zweiter Wochenmarkt öffnen. Das kündigte Axel Leben von der städtischen Wirtschaftsfördergesellschaft Inkom an.

Wenn alles klappt, könnten künftig immer mittwochs von 8 bis 13 Uhr einige Händler frische Waren aus der Region im sogenannten WK I an der Junckerstraße anbieten.

Die Idee dazu hatte der Chef der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG), Robert Liefke. In Zeiten, in denen viele Menschen wegen der Corona-Gefahr nur noch selten ihre Wohnungen verlassen, könnte der Markt gerade Älteren im Neubaugebiet helfen, weiter miteinander in Kontakt zu bleiben, hofft er.

Treffpunkt für die Mieter und zugleich soziale Kontrolle

„Man darf nicht die soziale Funktion eines Wochenmarktes unterschätzen“, sagt auch Axel Leben. Selbst wenn es nur mit einigen Metern Abstand ist, könnte sich Menschen dort treffen, miteinander austauschen und dabei auch feststellen, wem es vielleicht nicht mehr gut geht und wer eventuell Hilfe braucht.

Die NWG verteilt inzwischen zettel in Ihren Gebäuden, in denen die Mieter eintragen können, wenn sie Unterstützung benötigen. „Das ist eine Unterstützung zur Selbsthilfe“, sagt Geschäftsführer Liefke aber auch. Er hofft, dass sich die Mieter untereinander helfen. Etwa indem Jüngere für die stärker gefährdeten Älteren im Haus den Einkauf vorübergehend mit erledigen. Die NWG als Vermieter können das unmöglich übernehmen.

Axel Leben hofft, dass bis Montag die letzten Genehmigungen für den Wochenmarkt vorliegen. Dann könnten die Stände am Mittwoch, 25. März, erstmals öffnen.

Markt auf dem Neuruppiner Schulplatz geht weiter

Die NWG stellt eine Fläche zwischen Juncker- und Franz-Maecker-Straße dafür zur Verfügung. Dort gibt es für die Händler Stromanschlüsse und auch für Desinfektionsmöglichkeiten wird gesorgt sein.

Zunächst könnte die Inkom vier Händler für das kurzfristig aufgebaute neue Angebot gewinnen. Obst, Gemüse, Aufstriche, Feinkost, Fleisch und Wurstwaren, frische Eier und zwei Imbissangebote könnten es geben. Weitere Händler könnten später noch dazu kommen.

Der Wochenmarkt auf dem Schulplatz soll trotzdem wie am Dienstag, Donnerstag und Freitag bisher weiterlaufen. „Wir sind unseren Markthändlern sehr dankbar, das sie auch in der Corona-Krise so durchhalten“, sagt Inkom-Chef Leben.

Von Reyk Grunow