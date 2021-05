Corona: erste indische Corona-Mutante in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin ist am Donnerstag auf 7,1 gefallen – das ist laut dem Berliner Robert-Koch-Institut deutschlandweit der viertniedrigste Wert. Landrat Ralf Reinhardt (SPD) warnte dennoch vor zu großer Euphorie. Die Inzidenz sei eine Momentaufnahme und könnte jederzeit wieder in die Höhe gehen.

Etwas steigen wird der Wert am Freitag: Denn am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt in Neuruppin drei neue Corona-Fälle, darunter der erste Fall einer indischen Corona-Mutante. Nach den Berechnungen des Kreises steigt die Inzidenz damit auf 10,1 – der Landkreis gehört aber weiterhin zu den Regionen mit den derzeit geringsten Corona-Fällen je 100.000 Einwohner.

Von fast 500 auf unter zehn

Anfang Januar 2021 lag die Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin noch bei etwa 500. Reinhardt führt die Entwicklung vor allem auf das Durchimpfen in den vielen stationären und teilstationären Einrichtungen sowie den Einsatz des Impfbusses und der mobilen Teams zurück. Zudem wurden auch frühzeitig Erzieher und Lehrer geimpft. Dafür hatte der Landrat Mitte Februar vereinzelt heftige Kritik einstecken müssen.

Von Kritik ist derzeit wenig zu hören. Landrat Reinhardt lobte am Donnerstag vielmehr die große Unterstützung der Kommunen, der vielen Feuerwehrleute, des DRK und der Bundeswehr. Im Impfbus haben viele Senioren in kurzer Zeit direkt vor Ort den schützenden Piks erhalten.

15 Soldaten werden verabschiedet

Weil die Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin so deutlich gesunken ist, werden am Freitag, 28. Mai, 15 Bundeswehrsoldaten vorzeitig verabschiedet, die im Gesundheitsamt bisher geholfen haben, die Kontakte von Corona-Infizierten zu ermitteln. Die Bundeswehr hilft aber weiter. 34 Soldaten unterstützen im Impfzentrum in Kyritz sowie bei den mobilen Impfteams. Ihr Einsatz geht bis Ende Juni.

Der Impfbus macht am Freitag wieder an der Grundschule in Gildenhall Station, am Sonnabend steht der Bus in Rheinsberg an der Turnhalle der Allendeschule. Dort erhalten die rund 450 Menschen ihre Zweitimpfung, die Ende April ihren ersten schützenden Piks gegen das Coronavirus erhalten hatten. Damals waren spontan auch viele Feuerwehrleute und Mitglieder des Katas­trophenschutzes aus dem gesamten Landkreis geimpft worden.

Derzeit nur Zweitimpfungen am Bus

Erstimpfungen gibt es derzeit an der rollenden Praxis nicht – weil dafür das Land keinen Impfstoff bereit stellt. Dieser ist immer noch knapp – und in Ostprignitz-Ruppin gibt es seit Längerem deutlich weniger Corona-Fälle als anderswo in der Mark.

Von Andreas Vogel und Celina Aniol