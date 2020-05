Nach Corona-Fall im Gefängnis Wulkow: weitere Beamte unter Verdacht

Neuruppin

Nachdem am Dienstag ein erster Corona-Fall im Gefängnis in Wulkow bei Neuruppin bekannt geworden ist, könnten sich weitere Personen mit Coronaviren angesteckt haben. Am Dienstag hatte das Innenministerium vermeldet, dass 28 Polizisten unter Coronaverdacht stehen, weil sie Kontakt zu dem 29 Jahre alten Asylbewerber hatten, bei dem eine Infektion nachgewiesen wurde. Der Mann war nach Wulkow gebracht worden, weil er im Verdacht steht, einen Landsmann getötet zu haben.

Inzwischen seien 73 Personen in Polizei und Justiz ermittelt worden, die Kontakt zu dem Verdächtigen hatten und sich infiziert haben könnten, teilte die Kreisverwaltung in Neuruppin am Mittwoch mit. 39 von ihnen kommen aus dem Kreis Ostprignitz-Ruppin; zehn von ihnen befinden sich in häuslicher Isolation. Weil sie in systemrelevanten Berufen arbeiten, können sie beantragen, trotz Isolation ihren Dienst fortzusetzen. Die Wohnung dürfen sie aber auch dann nur für die Arbeit verlassen.

Neue Coronafälle in Ostprignitz-Ruppin hatte die Kreisverwaltung am Donnerstag nicht zu vermelden. Die Zahl liegt weiterhin bei 80 Infizierten. Von denen gelten 57 als genesen.

Von Reyk Grunow