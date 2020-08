Neuruppin

Es geht wieder weiter in den Kirchen: Gottesdienste und Konzerte finden wieder statt – wenn auch unter Auflagen.

Dennoch haben die Kirchen mit finanziellen Verlusten zu kämpfen, was auch in der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ruppin zu spüren ist. „Es ist weniger Geld da“, sagt Pfarrer Thomas Klemm-Wollny.

Ein Grund dafür: Die Einnahmen durch die Kollekte sind zurückgegangen. „Das ist jetzt schon spürbar“, sagt er. Zunächst fanden gar keine Gottesdienste statt, und auch jetzt kommen einige Kirchenmitglieder nicht.

Weniger Einnahmen als im Vorjahr

„Man merkt, dass die Leute unsicher sind“, so Klemm-Wollny. Außerdem sind nun die Abstände größer, weswegen weniger Menschen zusammenkommen. Den Rückgang an Kollekten er beziffern: Von Mitte März bis Anfang Mai fanden keine Gottesdienste statt – weswegen es auch keine Kollekte gab. Im gleichen Zeitraum nahm die Kirchengemeinde im vergangenen Jahr noch 4700 Euro ein.

Seit Anfang Mai ist die Kirche nun wieder geöffnet, doch auch dort sind die Zahlen zum Vorjahr zurückgegangen. Bis Ende Juli kamen 4100 Euro zusammen, 2019 waren es im gleichen Zeitraum noch 8300 Euro. „Das hat sich fast halbiert“, so Klemm-Wollny.

Die Einnahmen kommen zu einem Teil der Landeskirche zugute, zum anderen Teil fließen sie in Projekte der eigenen Gemeinde – etwa für Veranstaltungen oder Reparaturen, aber auch als Spenden für das Frauenhaus oder die Obdachlosenunterkunft.

Kurzarbeit hat Folgen für die Kirchen

Für beides sei nun weniger Geld da, so der Pfarrer. Doch nicht nur die fehlende Kollekte ist in den Kirchen der Region spürbar: Auch an anderen Stellen könnte es weniger Einnahmen geben. Grund dafür ist die gesunkene Kirchensteuer, denn diese wird nicht auf Kurzarbeitergeld erhoben.

„Wir können das nicht konkret mit Zahlen belegen“, sagt Matthias Puppe, der Supterintendent des Evangelischen Kirchenkreises Wittstock-Ruppin. „Aber wir haben mit Mindereinnahmen zu rechnen“, fügt er hinzu. Für das kommende Jahr rechnet er mit einem Minus von etwa 200 000 Euro – wobei das vorsichtige Schätzungen sind.

Keine guten Aussichten für den Kirchenkreis, die fehlenden Einnahmen haben auch personelle Konsequenzen. „Wir müssen uns bei weiteren Stellenbesetzungen oder Neubesetzungen zurückhalten“, so Puppe.

Von Johanna Apel