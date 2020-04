Neuruppiner Friseure freuen sich auf den Neustart

Neuruppin

Am Montag ist sie vorbei: Die Zeit der wilden Frisuren und der improvisierten Haarschnitte. Dann werden in ganz Deutschland wieder die Friseursalons öffnen – nach sechswöchiger Zwangspause. Ab 4. Mai heißt es endlich wieder waschen, schneiden, föhnen.

Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Denn Trockenhaarschnitte bleiben vorerst tabu. „Jetzt muss alles gewaschen werden“, erklärt Nadine Eichler. Sie ist Inhaberin des Friseursalons „Crazy Cut“ in Neuruppin.

Anzeige

Ihr Geschäft in der Karl-Marx-Straße – mitten im Zentrum der Stadt – hatte sie zur Eindämmung des Coronavirus am 23. März schließen müssen. Doch die Zeit des Wartens ist nun vorbei – ab Montag darf sie wieder Kunden empfangen.

Weitere MAZ+ Artikel

Friseure müssen Auflagen beachten

Dabei müssen sie und ihr Team allerdings einiges beachten, denn nicht nur in puncto Trockenhaarschnitt müssen die vier Frauen in den kommenden Tagen umdenken. „Wir tragen alle Mundschutz – sowohl die Kunden als auch die Angestellten“, berichtet Nadine Eichler.

Der Neuruppiner Salon „Crazy Cut“ ist für die Wiedereröffnung vorbereitet. Quelle: Henry Mundt

Zwischen den Kunden müssen die Mitarbeiterinnen nun außerdem einen Mindestabstand von 1,5 Metern einkalkulieren. „Das heißt, ein Friseurplatz ist dann jeweils unbesetzt“, so die Friseurmeisterin. Außerdem stehen Desinfektionsmittel bereit.

Einen Wartebereich wie gewohnt wird es vorerst nicht geben. „Reinkommen und rankommen“, erklärt Nadine Eichler die derzeitige Devise. „Wir vergeben nur Termine. Im Wartebereich kann man nicht Platz nehmen“, sagt sie.

Einige Services sind nicht möglich

Frauen-Power: Friseurmeisterin Nadine Eichler (r.) mit Yvonne Krebs (l.) und ihrem Team. Quelle: Henry Mundt

Kein Blättern in Zeitschriften, kein Kaffee – auch Friseurbesucher müssen sich umstellen. Von nun an müssen sie eine Datenschutzerklärung mit ihren Kontaktdaten abgeben. „Falls dann jemand an Corona erkrankt, kann man in Kontakt treten“, sagt Nadine Eichler.

Außerdem sind einige Dienstleistungen derzeit nicht möglich. Ob Wimpern färben, Bart schneiden oder Augenbrauen zupfen – Behandlungen, bei denen der Kontakt besonders eng ist, kann das Team derzeit nicht anbieten.

Neuruppiner Salon muss neue Wege gehen

Beim Haareschneiden wiederum sei der Kontakt „weniger dramatisch“, so Nadine Eichler. Man stehe ja sowieso hinter dem Kunden und unterhalte sich durch den Spiegel.

Einige Fragen bleiben dennoch offen: Wie das Haarefärben mit Maske funktionieren soll, weiß auch die Friseurmeisterin noch nicht so ganz. Die nächsten Tage werden also auch im Zeichen der Neuorientierung und des Ausprobierens stehen.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Veränderter Betrieb und strenge Auflagen – nicht nur im „Crazy Cut“, sondern in ganz Deutschland laufen die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung der Friseursalons auf Hochtouren. Nur wer die Sicherheitsvorkehrungen einhält, darf wieder öffnen.

Mehrkosten für die Friseursalons

Doch die Zeit des Wartens ist nicht spurlos an den Friseurgeschäften vorbeigegangen. Sechs Wochen ohne Schere, Kamm und Föhn bedeuteten eben auch sechs Wochen ohne Einnahmen.

Nicht wenige Friseursalons blickten sorgenvoll in die Zukunft. Auch Nadine Eichler musste ihre Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit schicken. Durch eine Förderung der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) konnte jedoch Schlimmeres verhindert werden. „Dadurch war es nicht ganz so schwierig“, bilanziert Nadine Eichler.

Wichtiges Utensil: Derzeit bieten Friseure keine Trockenhaarschnitte an. Hier die Waschbecken im Wittstocker „Friseur-Team Sandring“. Quelle: Christamaria Ruch

Dennoch weiß auch sie noch nicht, ob sie ihre derzeitigen Preise halten kann. „Ich hadere noch, will die Preise nicht anheben“, so die Friseurmeisterin. Allerdings verursachen die Auflagen und zusätzlichen Materialien eben auch Mehrkosten.

Neuruppiner Friseurteam ist überglücklich

„Wir warten die erste Woche ab und sehen dann, wie es weitergeht“, gibt sie sich optimistisch. Auf Mehrkosten müssen sich einige Kunden dennoch einstellen – schließlich fallen die Trockenhaarschnitte weg. „Das müssen besonders die Herren wissen“, sagt Nadine Eichler.

Zwar wird alles etwas anders, wenn der Salon „Crazy Cut“ am Montag wieder seine Türen aufschließt, aber Nadine Eichler und ihr Team sind trotzdem überglücklich. „Wir haben Glücksgefühle, dass wir wieder öffnen können“, sagt sie. „Wir lieben unseren Job, das ist unser Leben.“

Und was, wenn der Andrang am Montag zu groß wird? „Wir wollen jedem die gleiche Chance geben“, sagt Nadine Eichler. „Deshalb sind wir am 29. und 30. April von 14 bis 18 Uhr telefonisch erreichbar und machen vorab Termine aus.“

Lesen Sie auch:

Von Johanna Apel