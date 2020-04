Wohin am Mittag in Neuruppin? – Hier gibt es weiterhin warme Mahlzeiten zum Mitnehmen

Neuruppin

Dienstagmittag vor der Stadtkantine am Neuruppiner Bus­eck. Eine kleine Schlange hat sich gebildet, nach und nach werden die Tagesgerichte durchs Fenster gereicht. Schweineschnitzel, Möhreneintopf oder pikanter Quark – an Auswahl mangelt es derzeit nicht. „Wir haben das gleiche Angebot – nur eben zum Mitnehmen“, berichtet der Betreiber Peter Maisenhölder.

Dennoch kommen derzeit deutlich weniger Menschen als vor Corona-Zeiten. Das merkt man auch am Umsatz. „Er hat sich halbiert“, so Maisenhölder. Von weniger Nachfrage berichtet auch Oliver Prokop. Er betreibt den Ruppiner Biokonsum in der Junckerstraße.

Essen per Lieferung oder zum Mitnehmen

Auch hier wird weiterhin Essen angeboten – per Lieferung oder zum Mitnehmen. Allerdings ist die Auswahl kleiner: „Da weniger Leute kommen, haben wir das Angebot eingeschränkt“, erklärt Oliver Prokop. Wie er sich die geringe Nachfrage erklärt? „Viele Leute arbeiten derzeit ja nicht mehr. Wenn nur noch die Hälfte der Leute im Büro ist, kommen dann auch weniger Leute zu uns zum Essen.“

Oliver Prokop vom Ruppiner Biokonsum bietet seine Speisen derzeit zum Mitnehmen an. Quelle: Henry Mundt

Ähnlich sieht es in der „Kantine B“ im Landesbehördenzentrum aus. Dort geht der Betrieb „normal“ weiter, berichtet der Betreiber Bert Krsynowski. Allerdings stehen derzeit drei anstatt vier Gerichte zur Auswahl, die dann mitgenommen werden. Doch auch hier macht sich die fehlende Nachfrage bemerkbar. Bert Krsynowski: „Wir machen derzeit nur zehn Prozent des Umsatzes, den wir sonst machen. Es ist katas­trophal.“

„Es kommen ganz wenige Leute“

Der Betreiber vermutet außerdem, dass einige Gäste sich derzeit nicht trauen, die Kantine aufzusuchen – aus Angst vor einer Ansteckung. Vor ähnlichen Herausforderungen steht Hayati Sahin. Der Inhaber des Stern-Kebabs am Rheinsberger Tor hat sogar schon Mitarbeitern kündigen müssen, da er derzeit nur 20 Prozent des sonstigen Umsatzes macht. „Es kommen ganz wenige Leute“, so Hayati Sahin. Wer weiterhin kommt, kann jedoch das unveränderte Angebot genießen – sofern die Speisen bestellt oder abgeholt und die nötigen Sicherheitsabstände eingehalten werden.

Hayati Sahin vom Stern-Kebab bietet weiterhin warme Speisen an. Quelle: Henry Mundt

Das gilt auch für das „Kampai“ in der Karl-Marx-Straße. Hier sind weiterhin Abholungen und auch Lieferungen nach Hause möglich. „Wir haben allerdings eine beschränkte Karte“, heißt es aus dem Asia-Restaurant. Derzeit sei es schwierig, die Bestellmengen einzuschätzen. Welche Speisen derzeit angeboten werden, kann man unter www.kampai.de nachlesen. Hier ist man etwas optimistischer: Trotz allem laufe das Geschäft gut weiter. Allerdings heißt es auch hier: „Es kommen weniger Gäste als vorher.“

Von Johanna Apel