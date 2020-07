Neuruppin

Wer vor einer stationären oder teilstationären Aufnahme in den Ruppiner Kliniken steht, muss einen negativen Covid-19-Abstrich nachweisen. Das teilte der klinische Geschäftsführer Matthias Voth bei einem Pressegespräch am Freitagmorgen mit.

Der Test dürfe nicht älter als 72 Stunden sein, derzeit würden bereits alle Patienten der Chirurgie getestet. Nach und nach folgen nun auch die internistischen und psychiatrischen Abteilungen, bis im September dann alle Abteilungen auf die neue Teststrategie umgestellt sind. „Damit schützen wir unser Haus und die Patienten“, sagt Matthias Voth beim Gespräch auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken.

Test sollte so aktuell wie möglich sein

Etwa die Hälfte aller Patienten würde geplant in das Krankenhaus kommen, erklärt er. Damit sie vor der Aufnahme schon das Testergebnis haben, wird dieser schon vorher vorgenommen. „Der Nachteil daran ist, dass Patienten dann zweimal zur Klinik müssen“, so Matthias Voth.

Der Vorteil liege aber auf der Hand: „Unser Hygieneregime gibt dem Haus Sicherheit“, sagt er. Würden die Kliniken erst am Tag der Aufnahme testen, sei dies womöglich schon zu spät. Am besten sei sogar ein Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Schließlich sei ein Abstrich immer „nur der aktuelle Stand an einem Tag.“

Corona-Tests erhöhen die Sicherheit

Mit den Tests wolle die Klinik das Risiko reduzieren und die Sicherheit erhöhen, so der Geschäftsführer. Gerade jetzt in der Urlaubssaison könne es schnell passieren, dass sich jemand mit Covid-19 anstecke und es vielleicht noch nicht mal bemerke. „Jeder im Krankenhaus hat einen Anspruch darauf, bestmöglich geschützt zu werden“, sagt Matthias Voth.

Hier geht’s zum Coronatest: Ein Schild weist den Weg zu den Tests an den Ruppiner Kliniken. Quelle: Johanna Apel

Aus diesem Grund seien deshalb auch weiterhin die strengen Besuchsregeln in Kraft. „Jeder Besucher erhöht das Risiko.“ Nicht immer stoße die Klinik dabei auf Verständnis. Teilweise würden „absurde Diskussionen“ über die Corona-Maßnahmen geführt.

„Dabei will doch keiner unnötig im Krankenhaus noch etwas bekommen – deshalb ist der Maßstab so hoch“, erklärt Voth. Allgemein bemerke er, dass die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen immer mehr abnimmt.

Bis zu 250 Tests in der Woche

Derzeit führen die Ruppiner Kliniken etwa 200 bis 250 Tests in der Woche durch, erklärt Susanne Rost von den Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdiensten. Das Tochterunternehmen der Neuruppiner Krankenhausgesellschaft ist mit dem Testen betraut. Ein Team von vier Mitarbeitern kümmere sich derzeit um die Tests.

„Wir reagieren auf das, was erforderlich ist mit zusätzlichen Teams“, so Susanne Rost. Derzeit führen vier Wege zu den Corona-Tests in den Ruppiner Kliniken: Eine Überweisung vom Hausarzt, vom Gesundheitsamt oder der Test vor der (teil)stationären Aufnahme sind die Leistungen, für die die Krankenkasse aufkommt.

Test vor oder nach dem Urlaub möglich

Wer unabhängig davon einen Test in Anspruch nehmen will, kann dies auch tun. „Wer ins Ausland will oder aus dem Ausland kommt, kann sich testen lassen“, erklärt Susanne Rost. In diesem Fall seien die Kosten allerdings selbst zu tragen – es sei denn beispielsweise der Arbeitgeber komme dafür auf.

Die Kosten für einen solchen Test belaufen sich auf 180 Euro, so Susanne Rost. Derzeit nehmen allerdings nur sehr wenige Menschen einen solchen Test in Anspruch, sagt Matthias Voth. „Nur etwa ein Prozent der Getesteten sind Selbstzahler“, so der Klinikgeschäftsführer.

Wer sich testen lassen will, kann sich zudem unter der Corona-Telefonnummer 03391-3 91 13 33 näher informieren, wie die Kliniksprecherin Verena Clasen mitteilt.

Von Johanna Apel