Coronakrise: Schutzartikel in Neuruppiner Praxen eingetroffen

Neuruppin

Die lang ersehnte Lieferung traf am Montag ein: Zehn FFP2-Masken sowie 50 Operationsmasken. Für Hans-Dieter Bachmann dennoch kein Grund zur Euphorie: „Es ist nach wie vor eine Katastrophe“ berichtet der Allgemeinmediziner. Zwar sorge die Lieferung für eine Entspannung der Lage, dennoch fehle es weiterhin an anderen Schutzartikeln wie Kitteln, Brillen oder Kopfbedeckungen.

Außerdem müsse die Praxis in der Fontanestraße weiterhin mit wenigen Schutzmasken haushalten, weswegen sie länger als üblich im Gebrauch seien. „Wir können sie nicht nach den Standards benutzen wie sie eigentlich benutzt werden sollten“, bilanziert der Arzt.

Feste Anzahl an Masken pro Praxis

Am Montag meldete die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB), dass eine zuvor eingetroffene Lieferung an dringend benötigten Schutzartikeln nun ausgeliefert würde. Noch am selben Tag begann die KVBB zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz ( DRK) mit der Verteilung der Artikel. Jede Vertragspraxis sollte zehn FFP2-Masken und 50 OP-Masken erhalten.

Die KVBB verteilt seit Montag medizinische Schutzartikel im ganzen Land. Hier das Materiallager in Potsdam am 6. April. Quelle: Friedrich Bungert

Eben jene Lieferung kam auch bei Frank Rudolph an. Der Allgemeinmediziner hatte vor wenigen Tagen der MAZ von der schwierigen Lage in seiner Praxis an der Seepromenade berichtet. Der „sehr übersichtliche“ Bestand an Schutzartikeln würde nicht lange reichen, berichtete er. Ein erneutes Lagebild zeigt nun: Die Lieferung neuer Artikel schafft nur wenig Erleichterung. „Die Lage bleibt insgesamt unerfreulich“, so Rudolph.

„Es reicht hinten und vorne nicht“

Seiner Meinung nach werde nun versucht, bisher versäumte Maßnahmen nachzuholen. Er ist sicher: „Man könnte ganz andere Aufgaben übernehmen, wenn die entsprechenden Schutzartikel da wären.“ Beispielsweise könnten sich die Praxen dann besser um Menschen mit Corona-Verdacht kümmern und Ansteckungen geringer halten. „Wir hätten eine viel breitere Basis, um dieses Problem zu bewältigen.“

Auch die Praxis von Cornelia Leonhardt und Alexandra Lorenz erhielt am Montag die Lieferung. Doch hier fällt die Bilanz ebenfalls nüchtern aus: „Es reicht hinten und vorne nicht“, so Cornelia Leonhardt. Zwar sei die Schwerpunktpraxis für Diabetologie in der Karl-Liebknecht-Straße nicht die erste Anlaufstelle für Menschen mit Corona-Symptomen.

Weniger Patienten suchen Praxis auf

Spätestens beim Bereitschaftsdienst merke man allerdings den Mangel an Schutzartikeln, berichtet die Medizinerin. „Wir haben nicht mal Kittel“, erklärt sie. Für sie und das Praxisteam bestehe somit kaum Schutz. Das merken auch die Patienten – derzeit suchen weniger Menschen die Praxis auf – womöglich aus Angst vor einer Ansteckung.

Man habe lange unterschätzt, welche Dimensionen die Corona-Pandemie annehmen würde, sagt die Ärztin. Und nun fehle es eben an den erforderlichen Schutzartikeln. Ihr Fazit zu der am Montag eingetroffenen Lieferung: „Nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.“

Von Johanna Apel