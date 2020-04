Corona: Wie junge Neuruppiner sich ohne Schule auf die Abiprüfungen vorbereiten

Neuruppin

Ab Montag, 20. April, ist es soweit: Dann beginnen für Jannis Maruschke, Greta Schindler und Maximilian Kowol die ersten Prüfungen. Die drei jungen Neuruppiner stehen kurz vor ihrem Abitur.

Doch anders als bei den Jahrgängen zuvor ist das nicht die einzige Prüfung, die sie derzeit bestehen müssen. Was es heißt, in diesen Zeiten Abitur zu machen, erzählen sie der MAZ.

„Es ist schon eine Disziplinfrage“, sagt Greta Schindler. Die 18-Jährige ist beim Lernen derzeit auf sich allein gestellt. Klar, zurzeit sind Osterferien in Brandenburg. Doch die machen für Greta gar keinen großen Unterschied.

Schließlich musste sie sich schon vorher am heimischen Schreibtisch auf ihre Prüfungen vorbereiten. Denn die Evangelische Schule Neuruppin ist wie alle Schulen in Deutschland wegen des sich ausbreitenden Coronavirus seit dem 18. März geschlossen, seitdem findet der Unterricht zu Hause statt.

Abitur vom Schreibtisch aus

Lehrer laden den Unterrichtsstoff auf einer „Cloud“, einer Art digitalem Speicherplatz hoch. Die Schüler können diesen auf ihren heimischen Rechnern abrufen. Außerdem gibt es spezielle Internetseiten, wo Abiturprüfungen der letzten Jahre einzusehen sind.

„Die können wir üben“, erklärt Greta Schindler, „und bei Fragen dann die Lehrer oder auch andere Mitschüler kontaktieren.“ Obwohl die 18-Jährige ihre Lehrer als „sehr entgegenkommend“ beschreibt, fehlt ihr der persönliche Austausch. „Gerade neue Inhalte nur über eine Internetseite zu lernen, ist nicht optimal.“

Leerer Sportplatz, leere Schule: Die Evangelische Schule Neuruppin zu Corona-Zeiten. Quelle: Henry Mundt

Das sieht auch ihr Schulfreund Jannis Maruschke so. Der 17-Jährige besucht die gleiche Tutorium – was in etwa einer Klasse entspricht – wie Greta Schindler. „Ich lerne besser, wenn ich mit anderen zusammen bin“, sagt er.

Zwar berichtet auch er, dass sich seine Lehrer sehr viel Zeit nehmen und „sehr schnell antworten“, es sei aber eben nicht das Gleiche wie beim persönlichen Kontakt. „Es ist schon ein Nachteil“, so sein Fazit.

Keine Mottowoche an Neuruppiner Schulen

„Die Schule bietet nun einmal ein gutes Lernumfeld“, resümiert auch Maximilian Kowol. Zu Hause könne man sich zu schnell ablenken und auch nicht mal eben bei Lehrern oder Mitschülern etwas nachfragen.

Nun müsse man dazu immer wieder eine E-Mail schreiben, was viel aufwändiger sei. Wie Greta Schindler und Jannis Maruschke kommt auch er zu dem Ergebnis: „Es ist schwieriger.

Der 19-Jährige Maximilian Kowol besucht das Schinkelgymnasium und ist auch im Abiball-Komitee aktiv. „Ich hoffe dass er stattfindet, aber keiner weiß, wie es weitergeht“, sagt er.

Dabei mussten die drei Schüler erst vor Kurzem auf einen Abi-Klassiker verzichten: die Mottowoche. Wo sich Abiturienten normalerweise verkleiden würden, um ihre allerletzte Schulwoche gebührend zu feiern, waren in diesem Jahr die Schulhöfe wie leer gefegt.

Damit fiel nicht nur ein Spaßfaktor weg. Immerhin ist die Mottowoche das große Finale nach zwölf Jahren Schule. Greta Schindler: „Bald gehen wir alle in verschiedene Richtungen, jetzt wäre eigentlich die Zeit, nochmal alle zu sehen.“

Auch Hobbys fallen wegen Corona weg

Nicht der einzige Verzicht in diesen Tagen. Ob Fußball, Schulchor oder Kommunalpolitik: Die drei können ihren Hobbys derzeit nicht nachgehen. „Fußball ist derzeit auf Eis“, erklärt Jannis Maruschke. Auch für Maximilian Kowol fällt das wöchentliche Kegeln und die Chorprobe weg. Außerdem ist er normalerweise im Landesschülerrat und in der Kommunalpolitik aktiv. All das ist derzeit nicht möglich – „das ist schon frustrierend.“

Abitur unter schwierigen Bedingungen: Ein Klassenstuhl wird gereinigt und desinfiziert (Symbolbild) Quelle: Fabian Strauch/dpa

Das findet auch Greta Schindler, die sonst mehrmals die Woche zum Tanztraining geht und den Schulchor besucht. Und dann sind da noch die anderen Gleichaltrigen. „Das Schwierigste ist für mich, meine Freunde nicht mehr zu treffen“, fasst Jannis Maruschke zusammen. „Wenn man viel zu Hause ist, fühlt man sich schon einsam.“

Nach dem Abitur wollten sie reisen

Und nach dem Abi? „Ich wollte eine Interrail-Reise durch Deutschland und die Nachbarländer machen“, sagt Maximilian Kowol. „Vielleicht sogar nach Portugal, aber das steht in der Schwebe“, so der 19-Jährige.

Greta und Jannis wollten eigentlich gemeinsam nach Südostasien reisen. „Wir richten uns darauf ein, dass das nichts wird“, meint Greta Schindler. Etwas sicherer scheint da die Aussicht auf den Herbst.

Im September will Maximilian ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) im Kulturbereich beginnen („irgendwo in Brandenburg, ich will in der Region bleiben“), auch Greta plant ein FSJ in der Neuruppiner Wohnstätte „Lebensräume“. Jannis wiederum würde gerne studieren, am liebsten Technische Informatik an der TU in Berlin.

Doch das ist ja erst im Herbst – die nächsten Tage stehen jetzt erst einmal im Zeichen des Abiturs. Maximilian Kowol: „Ich finde gut, dass es stattfindet. Die Idee mit dem Durchschnittsabitur fände ich nicht gut, weil ich mit den Prüfungen, etwa in Deutsch noch etwas besser werden will.“

Ähnlich sieht das auch Greta Schindler: Ich habe mich zwölf Jahre lang angestrengt, wenn man jetzt ein Durchschnittsabitur nehmen würde, wäre das einfach kein richtiges Abitur.“

Von Johanna Apel