Corona in OPR: Ausgangsbeschränkungen in der Nacht drohen

Neuruppin

Die Coronazahlen steigen auch in Ostprignitz-Ruppin immer weiter. Zwar liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin weiterhin deutlich unter dem bundesweiten Durchschnittswert, der am Dienstag 884,3 betrug.

Doch auch hierzulande hat die Inzidenz inzwischen den Wert von 800 überschritten. Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag für OPR die Zahl von 809,7. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 745,9.

Es ist absehbar, dass der Wert weiter nach oben schnellt. Am Dienstag meldet das Gesundheitsamt für Ostprignitz-Ruppin 188 neue Coronafälle. Die sind in die bisherige Inzidenz noch nicht eingerechnet. Betroffen sind laut Kreisverwaltung erneut mehrere Schulen und Kitas.

Neun Covid-Patienten aus OPR im Krankenhaus

In den drei Krankenhäusern des Kreises in Neuruppjn, Kyritz und Wittstock werden am Dienstag neun Menschen mit einer Coronainfektion behandelt. Zwei von ihnen sind so schwer erkrankt, dass sie auf der Intensivstation betreut werden müssen.

Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen in Folge über 750, dann gelten ab dem Tag darauf weitere Einschränkungen. Insbesondere treten dann nächtliche Ausgangsbeschränkungen in ganz Ostprignitz-Ruppin für diejenigen in Kraft, die nicht oder nicht vollständig geimpft sind.

Sie dürfen sich zwischen 22 und 7 Uhr am Morgen nur noch in Ausnahmefällen draußen aufhalten. Ausgenommen sind Genesene und Menschen, die sich nicht impfen lassen können.

Von Reyk Grunow