Neuruppin

Das Gesundheitsamt in Neuruppin hat am Montag einen neuen Coronafall gemeldet – gleichwohl bleibt es bei insgesamt 276 Infizierten in Ostprignitz-Ruppin seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Der Grund: In der vergangenen Woche war versehentlich ein Coronafall aus Wittstock zu viel gemeldet worden, hieß es vom Landkreis.

Wie das passieren konnte, ist unklar. Korrigiert hat der Landkreis am Montag zudem einen weiteren Coronafall. Dieser bleibt aber in der Statistik, denn korrigiert werden musste lediglich der Wohnort – und zwar von Wittstock nach Heiligengrabe.

Laut Gesundheitsamt gelten seit Montag weitere zwölf positiv auf das Virus getestete Personen inzwischen als genesen. Damit steigt deren Zahl auf 142.

Aktuell gibt es sechs Infizierte im Landkreis, die im Krankenhaus liegen: Fünf Personen befinden sich auf der Intensivstation in den Ruppiner Kliniken. Eine Person wird im KMG-Klinikum Kyritz behandelt.

Ostprignitz-Ruppin bleibt dennoch die Region mit einem auffällig hohen 7-Tage-Inzidenzwert. Dieser liegt am Montag bei 90. Nur Regionen südlich von Berlin lagen noch höher. Eine Erklärung dafür gibt es bisher nicht.

Von Andreas Vogel