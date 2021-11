Neuruppin

Durch die drastisch steigende Zahl der Corona-Infektionen kommt das Gesundheitsamt des Kreises Ostprignitz-Ruppin immer mehr in Bedrängnis. Die Suche und Benachrichtigung der Menschen, die Kontakt zu Corona-Patienten hatten, gestaltet sich immer schwieriger.

„Ebenso wie andere Gesundheitsämter im Land Brandenburg ist auch unser Amt stark belastet“, sagt Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Aber: „Solange es möglich erscheint, wird der Landkreis Ostprignitz-Ruppin weitestgehend an der Kontaktverfolgung festhalten.“

Doch das wird schwerer, je mehr Coronafälle gemeldet werden. In den vergangenen Tagen sind die Zahlen nahezu explodiert. Seit Sonnabend liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für Ostprignitz-Ruppin über dem Wert von 200 und sie steigt weiter rasant.

Sieben-Tage-Inzidenz für OPR in einer Woche mehr als verdoppelt

Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für Ostprignitz-Ruppin eine Inzidenz von 255 – der höchste Wert seit Anfang Februar. Vor einer Woche lag sie noch bei 115,4. Zwar gab es laut Gesundheitsamt an diesem Montag keine neuen Infektionen. Doch das könnte auch daran liegen, dass am Wochenende weniger Tests ausgewertet werden.

Lange hatte das Gesundheitsamt Hilfe durch Soldaten der Bundeswehr. Die letzten sind im September verabschiedet worden, als das Impfzentrum in Kyritz geschlossen wurde. Quelle: Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin

360 Menschen gelten derzeit in ganz Ostprignitz-Ruppin als Corona-positiv. 14 von ihnen sind so schwer erkrankt, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Fünf davon in den Ruppiner Kliniken in Neuruppin, zwei auf der Intensivstation.

Am Dienstag wollen die Kliniken eine zusätzliche Station zur Behandlung von Covid-19-Patienten mit 30 Betten in Betrieb nehmen. Dafür muss Personal aus anderen Bereichen abgezogen werden, sagt Kliniken-Sprecherin Verena Clasen.

Bis zu 100 Kontakte pro Coronafall

Um die Nachverfolgung von Kontakten etwas einfacher zu machen, will die Kreisverwaltung in den nächsten Tagen ein Formular auf ihre Webseite www.opr.de stellen, in die Betroffene die Daten derjenigen eintragen können, zu denen sie zuletzt Kontakt hatten. „Das Gesundheitsamt ist auf die aktive Mitarbeit und Kooperationsbereitschaft der betroffenen Personen angewiesen, um Infektionsketten möglichst rasch zu durchbrechen“, sagt Alexander von Uleniecki.

Wie viele Kontaktpersonen abtelefoniert und informiert werden müssen, ist dabei sehr verschieden, sagt der Kreissprecher. Im Schnitt seien es bei jedem nachgewiesenen Coronafall fünf bis 20 Kontaktpersonen. Es können im Einzelfall aber auch 100 sein.

Erschwert wird die Arbeit des Amtes dadurch, dass wichtige Mitarbeiter fehlen. Mitten in der Pandemie hat das Gesundheitsamt seine Leiterin verloren.

Gesundheitsamt in Neuruppin sucht dringend neue Leiterin oder Leiter

Amtsärztin Dagmar Sissolak hatte ihr Amt Ende September aus privaten Gründen nach zwei Jahren aufgegeben. Die Kreisverwaltung hat die Stelle einer Leiterin oder eines Leiters für das Gesundheitsamt zwar aufgeschrieben.

Landrat Ralf Reinhardt machte den Abgeordneten im Kreistag zuletzt aber wenig Hoffnung, dass der Posten schnell wieder besetzt werden kann. Qualifizierte Ärzte werden gerade überall händeringend gesucht.

Es ist zudem nicht die einzige offene Stelle im Gesundheitsamt in Neuruppin. Der Landkreis sucht außerdem zwei weitere Ärzte und einen Gesundheitsaufseher. Seit Freitag ist zudem für zunächst vier Monate eine Stelle für einen „Containment Scout“ ausgeschrieben, der bei der Kontaktnachverfolgung helfen soll.

Von Reyk Grunow