Neuruppin/Kyritz

Die Zukunft des Impfbusses für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin und des Impfzentrums in Kyritz ist weiter offen. Auch der sogenannte Impfgipfel mit Landesregierung und Kassenärztlicher Vereinigung (KVBB) am Montag in Potsdam hat wenig Klarheit gebracht.

Gesichert ist das Impfzentrum in Kyritz lediglich bis zum 31. Juli. Alle 13 Impfzentren im Land sollen bis dahin fortgeführt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landes.

Grundsätzlich scheint es die Möglichkeit zu geben, dass Impfzentren auch länger offen bleiben können. Allerdings nicht mehr unter der Hoheit der KVBB. Dann sollen die Landkreise und kreisfreien Städte stärker in die Pflicht genommen werden.

Ostprignitz-Ruppins Landrat Ralf Reinhardt (SPD) hatte bereits Ende vergangener Woche angekündigt, der Landkreis sei grundsätzlich bereit, das Zentrum in Kyritz zu übernehmen. Vorausgesetzt, das Land zahlt weiter das, was bisher die KVBB bekommen hat.

Sonder-Kreistag zum Impfzentrum Kyritz am 20. Mai

Am Dienstag haben die Fraktionschefs des Kreistages im Ältestenrat darüber gesprochen, wie es nun weitergehen soll. Sie einigten sich auf eine Sondersitzung des Kreistages am Donnerstag, 20. Mai, in Neuruppin. Dort soll ein Grundsatzbeschluss zu einer möglichen Übernahme des Impfzentrums durch den Landkreis gefasst werden.

Erklärtes Ziel ist es, dass das Zentrum in Kyritz über Ende Juli hinaus in Betrieb bleiben kann. Aber das reicht nicht, sagt Landrat Reinhardt am Mittwoch in einem Radiointerview: „Die Impfzentren sind nicht per se das Heilmittel. Wir brauchen auch ausreichend Impfstoff, der dort verimpft werden kann.“

Reinhardt sieht die Arztpraxen als wichtigste Säule der Impfkampagne in den kommenden Wochen und Monaten. Impfzentren und flexible Angebote seien aber weiterhin wichtig.

Landrat Reinhardt will Impfbus unbedingt weiter fahren lassen

Völlig offen ist, was aus dem Impfbus wird. Zwar haben sich Landesregierung und KVBB beim Gipfel am Montag geeinigt, Impfbusse weiterhin mit Impfstoff zu versorgen. Allerdings werden dort ausschließlich Busse in den Kreisen Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und Potsdam-Mittelmark genannt, weil es dort kein eigenes Impfzentrum gebe. Von Ostprignitz-Ruppin ist bisher keine Rede.

Hier ist der Bus in den nächsten Wochen nur noch unterwegs, damit sich die Bürger ihre Zweitimpfung abholen können. Landrat Reinhardt plädiert aber dafür, den Bus künftig auch zu Schulen fahren zu lassen, damit auch Jugendliche so schnell wie möglich geimpft werden.

Ronny Sattelmair vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), das den Betrieb von Impfbus und Impfzentrum bisher absichert, hält das ebenfalls für sinnvoll, damit so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich geschützt sind.

Erste Schüler am besten noch vor den Sommerferien impfen

Wenn es nach dem Landkreis geht, sollten die Einsätze an Schulen am besten noch vor den Sommerferien starten. Ronny Sattelmair hat am Dienstag bereits Kontakt zu einer ersten Schule aufgenommen, um zu klären, ob so ein Einsatz dort gewünscht wäre.

Noch ist allerdings unklar, wann das DRK überhaupt loslegen könnte. Bisher ist in Deutschland kein Corona-Impfstoff für Jugendliche unter 16 Jahren zugelassen. Kreisverwaltung und DRK rechnen mit einer ersten Zulassung in ein bis zwei Wochen. Zumindest Erstimpfungen an Schulen wären dann noch vor den Sommerferien realistisch.

Weil die Ferien schon in sechs Wochen beginnen, wäre die Zeit für zwei Impfungen zu knapp. Aber auch die erste Spritze verringere das Risiko einer Ansteckung mit Coronaviren schon deutlich, sagt Ronny Sattelmair.

Zehn neue Coronafälle in OPR am Dienstag

Die Zahl der Coronainfektionen in Ostprignitz-Ruppin war in den vergangenen Tagen weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 38,4 und damit den niedrigsten Wert seit zwei Monaten. Der Landrat warnte aber vor zu großer Euphorie: „Das ist immer nur eine Momentaufnahme.“ Die könne sich schnell wieder ändern.

Tatsächlich meldete das Gesundheitsamt am Dienstag zehn neue Coronafälle im Landkreis. An den vorhergehenden beiden Tagen gab es keinen einzigen Fall.

Von Reyk Grunow