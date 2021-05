Neuruppin/Rheinsberg

Das Gesundheitsamt in Neuruppin hat am Himmelfahrtstag zehn neue Corona-Infektionen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin registriert. Von den neuen Fällen ist die Fontaneschule in Neuruppin sowie erneut die Kita „Hüttenzwerge“ in Zechlinerhütte betroffen, wo es am Mittwoch aufgrund eines Coronafalls eine umfangreiche Testaktion gegeben hat.

Insgesamt sind momentan mindestens 183 Menschen im Ruppiner Land mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Die meisten Fälle gibt es in Wittstock (60), Neuruppin (36), Rheinsberg (21) und dem Amt Neustadt (20).

Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle, die dem Gesundheitsamt in Neuruppin seit Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr gemeldet wurden, liegt damit bei 4242.

Lage auf den Intensivstationen hat sich etwas entspannt

Die Lage in den Krankenhäusern der Region hat sich etwas entspannt: In den Kliniken in Neuruppin, Kyritz und Wittstock werden derzeit zwölf Menschen aufgrund einer Covid-19-Erkrankung stationär versorgt. Fünf Patienten befinden sich auf einer Intensivstation. Drei von ihnen müssen beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Ostprignitz-Ruppin wurde am Donnerstag vom Landesamt für Gesundheit und dem Robert-Koch-Institut mit 48,6 angegeben.

Von Katharina Kastner