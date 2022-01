Neuruppin

Angesichts der immer schneller steigenden Coronazahlen kapitulieren die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in Neuruppin nun teilweise. Ab sofort wird das Gesundheitsamt des Kreises Ostprignitz-Ruppin keine Bescheide mehr verschicken, wenn Menschen wegen einer Infektion oder nach einem Kontakt zu andere Infizierten in Quarantäne müssen oder die Quarantäne wieder verlassen dürfen. Das sagte Landrat Ralf Reinhardt am Mittwoch.

Wer infiziert ist, den Verdacht hat, dass er sich angesteckt haben könnte, oder sicher Kontakt zu Corona-Infizierten hatte, ist für seine Isolierung nun selbst verantwortlich. Die Kreisverwaltung hat eine entsprechende Verfügung auf ihrer Internetseite www.opr.de veröffentlicht. Sie regelt, wer wann und wie lange zu Hause bleiben muss.

Unter anderem legt die Verfügung fest, dass jeder, bei dem ein Schnelltest oder eine PCR-Test positiv ausgefallen ist, automatisch in Quarantäne muss – ganz unabhängig davon, ob das Gesundheitsamt das anordnet. Diese Pflicht gilt auch für jeden oder jede, der oder die oder engen Kontakt zu Infizierten hatte.

Neue Vorschriften zur Corona-Quarantäne in OPR

Unterdessen schießt die Zahl der Coronafälle weiter in die Höhe. Am Mittwoch meldet das Gesundheitsamt für OPR 228 neue Coronafälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Menschen, die sich innerhalb einer Woche mit dem Virus angesteckt haben, ist auf 868,4 gestiegen. Vor einer Woche lag sie noch bei 493,9.

Die neuen Fälle betroffen vor allem Kitas und Schulen, aber auch eine Betreuungseinrichtung im Landkreis. Zwar gebe es fast überall Corona-Ausbrüche, geschlossen sei deshalb aber derzeit keine Kindereinrichtung, sagt Reinhardt.

Die Stadt Neuruppin als größter Kita-Betreiber im Landkreis will alles tun, ihre Einrichtungen so lange wie möglich offen zu halten, sagte der Amtsleiter Maik Buschmann am Dienstag im Sozialausschuss der Stadt.

Neuruppin bereitet Notbetrieb für Kitas vor

Dass Kinder notfalls in eine andere Einrichtung gehen oder Erzieherinnen in eine andere Kita wechseln, ist derzeit aber nicht möglich. Für den Fall, dass eine Kita bald zu große Personalprobleme bekommen sollte, bereitet Neuruppin für dieses Haus einen Notbetrieb vor; dort könnten dann nur noch Kinder von Eltern betreut werden, die in der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten. So weit ist es derzeit aber noch nicht.

Überall stecken sich inzwischen immer mehr Menschen mit den Viren an. Deren aktuelle Variante scheint tatsächlich nicht ganz so schwere Symptome zu verursachen wie frühere Virustypen.

Auch die Kreisverwaltung Neuruppin bekommt die hohe Ansteckung zu spüren. Immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten zu Hause bleiben, sagt Landrat Reinhardt: „Aber nicht alle haben auch Symptome.“ Manche würden deshalb auch in der Quarantäne weiter arbeiten wollen – im Homeoffice.

Trotzdem wirkt sich der Personalmangel langsam aus. Ralf Reinhardt wollte sich noch am Mittwoch mit der Bundeswehr in Verbindung setzen und um weitere Soldaten zur Unterstützung bitten.

Nachfrage nach Corona-Impfungen nimmt ab

Am Dienstag musste elf Menschen mit Covid-19 in einem der drei Krankenhäuser des Kreises behandelt werden, zwei von ihnen auf der Intensivstation, einer muss künstlich beatmet werden.

Unterdessen nimmt die Nachfrage nach Coronaimpfungen derzeit so ab, dass die Impfstationen in Neuruppin und Kyritz ihr Angebot etwas zurückfahren.

Von Reyk Grunow