Neuruppin

Die Zahl der neuen Coronainfektionen innerhalb von sieben Tagen ist im Landkreis Ostprignitz-Ruppin erneut leicht gesunken. Am Dienstag lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesgesundheitsamt bei 101,2.

Dem Gesundheitsamt wurden seit Montag acht neue Coronafälle gemeldet. Vor einer Woche waren es noch doppelt so viele. Die neuen Fälle wurden unter anderen aus zwei Kitas und einer Schule gemeldet: aus der Kita „Luchspatzen“ in Fehrbellin, der Kita „Spatzennest“ in Freyenstein und vom Evangelischen Gymnasium in Neuruppin.

Kaum verändert hat sich die Zahl derjenigen, die so schwer an Covid-19 erkrankt sind, dass sie im Krankenhaus behandelt werde müssen. In den drei Kliniken des Landkreises in Neuruppin, Kyritz und Wittstock lagen am Dienstag 42 Patienten wegen einer Infektion mit Coronaviren. 13 dieser Patienten müssen auf einer Intensivstation behandelt werden, sieben von ihnen werden künstlich beatmet.

Insgesamt wurden damit in Ostprignitz-Ruppin seit Beginn der Pandemie bei 4016 Menschen Coronaviren nachgewiesen. Bei 559 von ihnen stellten Mediziner die Virusmutation B.1.1.7 fest, die als besonders ansteckend gilt.

Mit einem Wert von 101,2 hat Ostprignitz-Ruppin inzwischen die zweitniedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Brandenburg. Nur der Landkreis Barnim liegt mit 93,4 noch niedriger.

Doch auch wenn die Inzidenz in den nächsten Tagen unter die Grenze von 100 fallen sollte, bleiben die nächtliche Ausgangssperre und alle anderen Schutzvorschriften weiter in Kraft. Sie fallen erst, wenn zwei Wochen lang kein Wert über 100 mehr verzeichnet wird.

Unterdessen meldet das Staatliche Schulamt einen weiteren Schritt vorwärts in der Impfkampagne. Alle Lehrer an den staatlichen Grund- und Förderschulen in Ostprignitz-Ruppin, die sich impfen lassen wollten, seien mittlerweile geimpft.

Von Reyk Grunow