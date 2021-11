Neuruppin

Die Coronazahlen für Ostprignitz-Ruppin steigen immer weiter. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. 92 neue Infektionen wurden bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bis 413,9.

Derweil rätseln viele Unternehmen, wie sie mit der 3G-Regel umgehen sollen, die auf alle zukommt.

Ulrich Steffen, der Geschäftsführer der Busgesellschaft ORP, weiß noch nicht, wie er sie umsetzen soll. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass künftig auch im Regional- und im Nahverkehr die 3G-Regel für alle Passagiere gelten soll.

Busfahren auch in OPR bald nur noch für Genesene, Geimpfte oder Getestete

Mit dem Regionalexpress oder dem Bus dürfte dann nur noch fahren, wer von einer Coronainfektion genesen, gegen die Viren geimpft oder getestet ist. Und wer das nachweist.

Im Linienbus steigen die Fahrgäste in aller Regel vorne ein, beim Fahrer. Soll der künftig auch den Impf- oder Testnachweis kontrollieren? Steffen ist skeptisch. „Was sollen die Fahrer denn noch alles machen?“, fragt er: „Sie sollen freundlich sein, immer pünktlich fahren, Fahrkarten verkaufen und kontrollieren.“

Und jetzt noch einen Testnachweis überprüfen? „Dann ist der Fahrplan nur noch Makulatur“, fürchtet Steffen. Für realistisch hält er derzeit stichprobenartige Kontrollen.

Start der 3G-Regel im Bus ist noch unklar

Noch ist nicht genau klar, ab wann die 3G-Pflicht im Bus gilt. Am Arbeitsplatz gilt sie ab Mittwoch. Aber auch viele Arbeitgeber rätseln noch.

In der Kyritzer Stärkefabrik, beim Autozulieferer Alutrim und auch bei der Firma Hüffermann-Transportsysteme in Neustadt (Dosse) mit ihren 250 Mitarbeitern herrschte am Freitag Ratlosigkeit. „Wir bereiten uns auf alle Eventualitäten vor“, sagt Hüffermann-Geschäftsführer Lennart Kluge. Fest stehe für ihn bei allen Bedenken auch: „Wir müssen unsere Belegschaft schützen.“

Stadtwerke Neuruppin sind vorbereitet

Die Stadtwerke in Neuruppin sind auf den 3G-Fall schon eingestellt. Für Geschäftsführer Thoralf Uebach eine Selbstverständlichkeit: „Wir gehören zur kritischen Infrastruktur.“ Sollten viele Mitarbeiter ausfallen, könnte die Strom-, Wasser- oder Wärmeversorgung in Gefahr geraten. Uebach: „Wir sind ab Montag bereit.“

Gerade erst hatten die Stadtwerke eine weitere Impfaktion für ihre Mitarbeiter möglich gemacht und Coronatests für alle gekauft, die bis Weihnachten reichen sollen. Solche Testes kosten inzwischen fünf oder sechsmal so viel wie noch vor wenigen Wochen.

