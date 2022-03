Neuruppin

Die Zahl der Menschen, die aktuell mit Coronaviren infiziert sind, ist im Kreis Ostprignitz-Ruppin weiterhin sehr hoch. Wie hoch genau, kann niemand exakt sagen. Das Gesundheitsamt in Neuruppin geht davon aus, dass am Montag mindestens 4027 Menschen an einer Infektion erkrankt waren.

Jeden Tag werden hunderte neue Fälle gemeldet – aber auch hunderte Fälle, in denen Menschen von einer Erkrankung genesen sind. Allein am Montag kamen 535 Genesene hinzu.

Das Gesundheitsamt in Neuruppin sieht sic nicht mehr in der Lage, jedem eine Bescheinigung auszustellen, dass er von einer Infektion genesen ist, heißt es von der Kreisverwaltung.

Gesundheitsamt in Neuruppin stellt freiwillige Leistung ein

Bisher wurde vom Gesundheitsamt solch eine Genesenenbestätigung verschickt – doch das war eine rein freiwillige Leistung, die inzwischen wegen der Arbeitsbelastung nicht mehr möglich sei. Die Betroffenen müssen sich jetzt selbst darum kümmern.

Ostprignitz-Ruppiner, die bei einem PCR-Test positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, können sich nach der Infektion ihren Genesenennachweis über eine Apotheke oder ihren Hausarzt ausstellen lassen, teilt die Kreisverwaltung mit. Benötigt werden dazu der Befund, der den Betroffenen von den auswertenden Laboren zugesendet wird, sowie der Personalausweis.

Wichtig ist der Laborbefund über einen positiven PCR-Test

Als genesen gilt, wer eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben. Die Infektion muss mit einem PCR-Test belegt sein. Um einen Genesenennachweis zu bekommen, muss der positive PCR-Test zu Beginn der Erkrankung mindestens 28 Tage zurückliegen.

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin weist deshalb darauf hin, dass der Laborbefund unbedingt aufbewahrt werden sollte. Nur mit ihm kann in Apotheken und Arztpraxen ein Genesenennachweis ausgestellt werden.

Der Laborbefund selbst ist als Nachweis für eine überstandene Covid-19-Erkrankung gesetzlich anerkannt und kann auch als solcher verwendet werden, ganz ohne zusätzliches medizinisches Zertifikat.

