In Ostprignitz-Ruppin sind so viele Menschen gleichzeitig mit Coronaviren infiziert wie noch nie – etwa jeder 14. Einwohner des Kreises. Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag auch zwei weitere Todesfälle. Unterdessen ziehen die letzten Soldaten der Bundeswehr ab, die das Gesundheitsamt bisher unterstützt hatten.