Neuruppin

In der Statistik der Corona-Infektionen für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin gibt es von Mittwoch zu Donnerstag einen großen Sprung. Am Mittwoch meldet das Gesundheitsamt noch 7638 aktive Corona-Infektionen. Am Donnerstag sind es plötzlich nur noch 4237.

Gleichzeitig ist die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie von einer Infektion genesen sind, innerhalb eines Tages um unwahrscheinliche 25 Prozent gestiegen: von 16.789 am Mittwoch auf 21.020 am Donnerstag.

Grund für den großen Sprung in der Statistik ist laut Kreisverwaltung die Umstellung des Computerprogramms, mit dem die Coronafälle erfasst werden. „Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin nutzt zukünftig auch für die Fallbearbeitung bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 die Software, die bisher bereits für die täglichen Meldungen an das Robert-Koch-Institut (RKI) verwendet wurde“, sagt Kreissprecherin Ulrike Gawande.

Gesundheitsamt OPR meldet Covid-19-Patienten nun automatisch als genesen

Durch die andere Software liegt auch die Zahl der Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie niedriger, als es die Kreisverwaltung bisher stets gemeldet hatte. Bislang hieß es, in Ostprignitz-Ruppin seien 218 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Jetzt sinkt die offizielle Zahl auf 196.

Für die Mitarbeiter im Gesundheitsamt bedeutet die Umstellung weniger Arbeit, „da z.B. die Berechnung der genesenen automatisch passiert“, teilt die Kreisverwaltung mit.

Bisher wurden im Landkreis Ostprignitz-Ruppin Covid-19-Patienten erst dann als genesen gezählt, wenn für sie ein negativer Text vorlag, der belegte, dass sie wirklich keine Infektion mehr haben.

Mitarbeiter in OPR müssen negative Coronatests nicht mehr erfassen

Das neue Statistikprogramm geht automatisch davon aus, dass jeder Infizierte nach einer genau festgelegten Zahl von Tagen wieder genesen ist. Jetzt spielt es für die Statistik keine Rolle mehr, ob ein negativer Test vorliegt oder nicht. Die Mitarbeiter müssen das nicht mehr überprüfen und nicht mehr ins System einpflegen.

In Ostprignitz-Ruppin war diese Prüfung bisher noch üblich – die meisten anderen Landkreise hatten darauf ohnehin schon lange verzichtet und immer die Automatik verwendet, heißt es aus Neuruppin.

So erklärt sich auch noch besser, warum die offiziellen Corona-Zahlen des Robert-Koch-Institutes und der Kreisverwaltung so oft auseinander lagen.

Zahl der Coronatoten wird jetzt deutlich niedriger angegeben

Das gilt auch für die gemeldete Todesfälle. Das RKI zählt einen gestorbenen Patienten nur dann als Corona-Todesfall, wenn seine Infektion vorher mit einem positiven PCR-Test nachgewiesen wurde. Die Kreisverwaltung ging bisher bereits dann von einem Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 aus, wenn nur ein positiver Schnelltest vorlag, aber noch keine Bestätigung durch einen PCR-Test.

Eine Zahl, auf die die Softwareumstellung keinen Einfluss zu haben scheint, ist die Sieben-Tage-Inzidenz. Die lag am Donnerstag in OPR bei 1761 – nach gleichlautenden Meldungen von Landkreis und RKI. Das Gesundheitsamt meldet außerdem 612 neue Coronafälle.

Am Donnerstag mussten 52 Coronapatienten im Krankenhaus behandelt werden, sieben auf einer Intensivstation, von denen ein Patient beatmet wurde.

Von Reyk Grunow