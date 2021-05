Corona in Ostprignitz-Ruppin: Bundes-Notbremse fällt am Freitag

Neuruppin

Doreen Stahlbaum hält mit ihrem Ärger nicht hinterm Berg. „Wir wissen nicht mehr, was jetzt noch gilt und wie lange“, sagt die Ladenbesitzerin aus Neuruppin. „Auch die Kunden verstehen es nicht mehr.“ Doreen Stahlbaum ist froh, dass nach langer Corona-Zwangspause inzwischen endlich wieder Kundinnen durch ihr Sportmodegeschäft in der Karl-Marx-Straße stöbern können.

Aber sie kann kaum erwarten, dass die Auflagen gelockert werden. Jeden Morgen studiert sie die aktuellen Coronazahlen für den Landkreis und tauscht sich mit ihren Händlerkollegen übers Handy aus, was denn heute erlaubt ist und was nicht.

Alle warten darauf, dass die Bundes-Notbremse für Ostprignitz-Ruppin endlich wieder fällt. So lange die gilt, müssen alle Kunden am Ladeneingang einen negativen Coronatest vorzeigen, um eingelassen zu werden. Manchen ist das zu viel: Sie kaufen entweder gar nicht oder woanders.

Jetzt steht es fest: Die Notbremse für Ostprignitz-Ruppin wird ab Freitag, 7. Mai, 0 Uhr gelockert. Das hat die Kreisverwaltung in Neuruppin am Mittwoch bestätigt. Dann tritt unter anderen die nächtliche Ausgangssperre außer Kraft und es sind keine Coronatests in Läden oder beim Friseurbesuch nötig.

Ende der Bundes-Notbremse war strittig

Laut Infektionsschutzgesetz muss dafür die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen nacheinander unter der Schwelle von 100 liegen. Wie diese fünf Tage zu berechnen sind, war zwischendurch aber umstritten.

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg war davon ausgegangen, dass die Notbremse in Ostprignitz-Ruppin schon ab Donnerstag, 6. Mai, nicht mehr greift und hatte Geschäftsleute und Händler aus der Region auch entsprechend beraten.

Tatsächlich ist das aber einen Tag zu früh, stellt die Kreisverwaltung nun noch einmal klar. Am Donnerstag ist die Notbremse noch bis Mitternacht in Kraft. Die Kreisverwaltung hatte sich noch einmal im Gesundheitsministerium in Potsdam versichert, wie genau die Fristen der Notbremse zu berechnen sind. Auch die Landesregierung gehe davon aus, dass die Vorschrift erst am Freitag fällt, heißt es dazu aus der Pressestelle des Landkreises.

Niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz seit März erwartet

Zwar war die Sieben-Tage-Inzidenz für Ostprignitz-Ruppin zuletzt wieder leicht gestiegen, von 63,7 am Dienstag auf 71,8 am Mittwoch. Allerdings geht die Kreisverwaltung davon aus, dass der Inzidenzwert am Donnerstag sogar auf 42,5 fällt. Denn in den vergangenen Tagen waren nur wenige neue Infektionen in Ostprignitz-Ruppin registriert worden. Einen Inzidenzwert unter 50 hatte es zuletzt Mitte Februar im Landkreis gegeben.

Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt drei neue Infektionen und 27 Genesene – allerdings auch drei weitere Todesopfer. Demnach sind seit Beginn der Corona-Pandemie 172 Menschen aus dem Landkreis an oder mit dem Virus gestorben.

Derzeit gibt es in Ostprignitz-Ruppin 368 aktive Coronafälle, die meisten in Wittstock (95), Neuruppin (90) und Kyritz (45). 13 Menschen werden wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, sechs auf einer Intensivstation. Vier Patienten müssen sogar beatmet werden.

Auch Lokalpolitiker dürfen sich jetzt impfen lassen

Die Bundesregierung hat für das Wochenende weitere Lockerungen für Menschen in Aussicht gestellt, die vor Kurzem eine Coronainfektion überstanden haben oder die bereits vollständig geimpft sind. Was das im Einzelnen heißt, das ist noch unklar.

Sicher ist aber, dass sich inzwischen alle Kommunalpolitiker, die ein Mandat im Kreistag oder in einer Stadt- oder Gemeindevertretung haben, impfen lassen können. Die Abgeordneten zählen als „besonders relevante Personen einer Verwaltung“, bestätigte der Landkreis. Die Kommunalpolitiker können sich bei ihrem Hausarzt oder im Impfzentrum impfen lassen, sofern es dort genügend Wirkstoff gibt.

Von Reyk Grunow und Andreas Vogel