Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin liegt laut Landesgesundheitsamt aktuell bei 102,2. Der Landkreis überschreitet somit weiterhin die Grenze von 100, ab der im Land Brandenburg weitere Corona-Schutzvorschriften gelten.

Die Landesregierung hatte am Wochenende die Eindämmungsverordnung noch einmal überarbeitet und die Regeln für Kreise mit einer Inzidenz über 100 erneut verschärft.

Demnach gilt ab Montag, 19. April, für ganz Ostprignitz-Ruppin eine Ausgangssperre in der Nacht von 22 bis 5 Uhr am Morgen. Nur mit triftigem Grund dürfen Menschen in dieser Zeit auf die Straße gehen. Zum Beispiel für die Arbeit, um Ehe- oder Lebenspartner zu besuchen oder um den Hund Gassi zu führen oder für eine dringende Fahrt in die Notaufnahme.

Museen, Bibliotheken und andere Freizeiteinrichtungen mussten auch in den vergangenen Tagen schon geschlossen bleiben. Neu ist, dass seit Montag auch Tierparks schließen müssen.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Von Sonntag zu Montag hat sich die Coronalage in Ostprignitz-Ruppin kaum verändert. Lediglich vier neue Coronafälle hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung am Montag vermeldet. Weitere Todesfälle gab es nicht zu verzeichnen.

In den drei Kliniken im Landkreis in Neuruppin, Wittstock und Kyritz werden derzeit 48 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung stationär versorgt. Davon befinden sich 14 Patienten auf einer Intensivstation, acht von ihnen müssen beatmet werden.

Strenge Isolation für Menschen mit Virusmutation

Die Zahl von Mutationen der so genannten britischen Corona-Variante hat sich um 20 auf 578 erhöht. Die Menschen, die von der britischen Virusmutation betroffen sind, waren bereits als Covid-19-Fälle bekannt und befanden sich in häuslicher Isolation. Auch für Kontaktpersonen, die sich ebenfalls in häuslicher Isolation befinden, gelten verschärfte Regeln.

Corona-Notbremse bleibt bestehen

Wegen der weiterhin hohen Inzidenz gilt für sieben Tage eine verschärfte Notbremse im Ruppiner Land:

Neben der Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr ist der Sport unter freiem Himmel nur noch allein, zu Zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushaltes möglich. Dies gilt auch für Kinder. Kontaktsport mit haushaltsfremden Personen ist untersagt, teilt die Kreisverwaltung am Montag mit.

Die 2-Haushalte-Regelung bleibt bestehen: ein Haushalt plus eine haushaltsfremde Person (Kinder bis 14 Jahren sind ausgenommen).

Private Feiern und Zusammenkünfte sowie Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter sind nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit einer weiteren haushaltsfremden Person gestattet.

Einzelhandel bleibt geschlossen

Der Einzelhandel bleibt geschlossen (außer Abholmöglichkeiten); nicht betroffen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs (z.B. Einkaufsmärkte, Drogerien, Baufachmärkte) und körpernahe Dienstleistungen.

Die jetzt beschlossenen verschärften Maßnahmen in ganz Brandenburg sollen vorerst bis zum 3. Mai 2021 gelten.

Weitere Informationen zur Corona-Lage sind im Dashboard für Ostprignitz-Ruppin auf der Internetseite des Landkreises OPR abgebildet. Unter anderem ist dort die Verteilung der Fälle auf die einzelnen Ämter, Gemeinden und Städte des Landkreises dargestellt.

Aktuelle Informationen zur den Corona-Schutzimpfungen im Land Brandenburg (wie zum Beispiel Hinweise zur Terminvergabe und zur Impfberechtigung) gibt es auf der Internetseite www.brandenburg-impft.de.

