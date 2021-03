Neuruppin

Die Zahl der Covid-19-Neuerkrankungen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat sich seit der letzten Meldung vom Mittwoch um acht Fälle erhöht. Damit gibt es derzeit in Ostprignitz-Ruppin 252 aktive Fälle.

Die Gesamtzahl der laborbestätigten Corona-Fälle, die dem Gesundheitsamt des Landkreises seit dem Beginn der Corona-Pandemie gemeldet wurden, liegt bei 3409.

Zugleich hat sich die Zahl von festgestellten Mutationen der britischen Variante im Landkreis von 36 auf nunmehr 54 erhöht. Die von den Mutationen betroffenen Personen waren bereits als Covid-19-Fälle bekannt und befanden sich in häuslicher Isolation. Auch dazugehörige Kontaktpersonen befinden sich in verschärfter Isolation, teilte die Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin mit.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Die 7-Tage-Inzidenz stieg laut dem Landesamt für Gesundheit (LAVG) für Ostprignitz-Ruppin von 38,4 (Mittwoch) auf nun 40,5. Dieser Wert dient als Grundlage für mögliche Maßnahmen nach der Eindämmungsverordnung und dem Infektionsschutzgesetz.

Das Gesundheitsamt des Landkreises hat indes einen Inzidenzwert von 45,5 ermittelt. Zum Vergleich: Am Mittwoch lag der Wert bei 34,4. Die Inzidenz für das gesamte Land Brandenburg liegt nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei 66,9 (am Vortag 60,6).

Die meisten Menschen, die in Ostprignitz-Ruppin an Corona erkrankt sind, wohnen in Neuruppin (100). In Wittstock gibt es 45 und in Kyritz 25 Erkrankte. Es folgen Fehrbellin (20), Rheinsberg (13), Wusterhausen (12), Heiligengrabe (11), Neustadt (10), Amt Temnitz (9) und Lindow (7).

In den drei Kliniken im Landkreis – in Neuruppin, Kyritz und Wittstock – werden aktuell 15 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 behandelt. Zwei Patienten müssen auf Intensivstationen beatmet werden.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass alle Bürgerinnen und Bürger seit dieser Woche einen Anspruch auf einen kostenlosen wöchentlichen Corona-Schnelltest haben, informierte die Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin. Schnelltests können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, gerade vor dem Hintergrund gefährlicher Mutationen Infektionsketten zeitnah zu ermitteln und möglichst rechtzeitig zu unterbrechen.

Kostenlose Schnelltests in Neuruppin

Derzeit werden kostenlose Schnelltests vom Deutschen Roten Kreuz in Neuruppin in der Straße des Friedens 3 in der Zeit von 9 bis 15 Uhr (Montag bis Freitag) angeboten. Ein Termin wird nicht benötigt.

Aktuelle Informationen zur den Corona-Schutzimpfungen im Land Brandenburg (wie z.B. Hinweise zur Terminvergabe und zur Impfberechtigung) gibt es auf der Internetseite www.brandenburg-impft.de

