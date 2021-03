Neuruppin

Sieben neue Infektionen mit dem Corona-Virus meldet das Neuruppiner Gesundheitsamt am Freitag für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Gleichzeitig sind 23 an Corona erkrankte Menschen genesen.

Die Zahl der entdeckten Virus-Mutationen hat sich um acht auf 62 erhöht. Bei allen Mutationen handelt es sich laut Landkreis um die zuerst in Großbritannien nachgewiesene Variante B.1.1.7. Die von den Mutationen betroffenen Menschen befanden sich alle bereits in häuslicher Isolation.

236 aktive Corona-Fälle

Insgesamt gibt es damit derzeit im Landkreis Ostprignitz-Ruppin 236 aktive Corona-Fälle. Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle, die dem Gesundheitsamt des Landkreises seit dem Beginn der Corona-Pandemie gemeldet wurden, liegt nun bei 3416.

In den drei Kliniken im Landkreis werden aktuell 16 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 behandelt. Vier befinden sich auf einer Intensivstation, davon müssen zwei beatmet werden.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut dem Landesamt für Gesundheit (LAVG) für Ostprignitz-Ruppin bei 49,6. Dieser Wert dient als Grundlage für mögliche Maßnahmen nach der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung und dem Infektionsschutzgesetz. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat einen Inzidenzwert von 50,6 ermittelt.

Weitere Informationen zur Corona-Lage sind im Dashboard für Ostprignitz-Ruppin auf der Internetseite des Landkreises abgebildet. Unter anderem finden Sie dort die Verteilung der Fälle auf die einzelnen Ämter, Gemeinden und Städte des Landkreises.

Die meisten Infektionen sind in Neuruppin registriert (97), gefolgt von Wittstock (42), Kyritz (27), der Gemeinde Fehrbellin (20) und Rheinsberg (14).Im Amt Neustadt sind zehn Corona-Fälle bekannt, in den Gemeinden Heiligengrabe und Wusterhausen jeweils sieben und in den Ämtern Lindow und Temnitz jeweils sechs.

Kostenlose Schnelltests in Neuruppin

Derzeit bietet das Deutsche Rote Kreuz in Neuruppin in der Straße des Friedens 3 kostenlose Schnelltests an der Zeit von 9 bis 15 Uhr (Montag bis Freitag). Einen Termin braucht man dafür nicht.

Aktuelle Informationen zur den Corona-Schutzimpfungen im Land Brandenburg (wie z.B. Hinweise zur Terminvergabe und zur Impfberechtigung) gibt es auf der Internetseite www.brandenburg-impft.de

