Neuruppin

16 Neuinfektionen verzeichnete das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin am Dienstag. Davon betroffen sind unter anderem eine Betreuungseinrichtung im Raum Fehrbellin und eine Pflegeeinrichtung im Amt Neustadt. Die Kontaktermittlungen laufen noch, teilte die Kreisverwaltung mit. Insgesamt sind 3934 Personen seit Beginn der Pandemie im März 2020 mit einer Corona-Infektion gemeldet, dem stehen 3329 Genesene gegenüber.

Als aktive Fälle gelten zurzeit 444. Ein weiterer Mensch ist nach einer Corona-Erkrankung verstorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist gleich geblieben und liegt im Kreis Ostprignitz-Ruppin weiterhin bei 127,5.

Mehr Menschen wegen Covid-19 in den Kliniken

Die Zahl der Mutationen mit der britischen Variante B.1.1.7 hat sich um 43 auf 486 im Landkreis erhöht. Die betroffenen Personen waren schon als Covid-19-Fälle bekannt und befanden sich bereits in häuslicher Isolation. Auch für dazugehörige Kontaktpersonen gelten verschärfte Isolationsregeln.

44 Menschen werden derzeit wegen einer Covid-19-Erkrankung in den Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt. 13 werden auf einer Intensivstation behandelt, sieben Patienten müssen beatmet werden.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Zahl der aktiven Corona-Fälle sinkt

Neuruppin weist weiter die meisten Fälle auf (109), gefolgt vom Amt Neustadt (65), Kyritz (60), Wittstock (53) und der Gemeinde Fehrbellin (50). In der Gemeinde Wusterhausen gibt es demnach derzeit 28 Infektionen, in der Gemeinde Heiligengrabe 24, in Rheinsberg und dem Amt Temnitz sind es jeweils 20 und im Amt Lindow 15.

Die Luca-App ist ab sofort im Kreis Ostprignitz-Ruppin nutzbar

Indes meldete die Kreisverwaltung, dass die Luca-App auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin nutzbar ist. Mit der App sei eine schnelle und einfache Kontaktverfolgung im Fall von Infektionen mit dem Coronavirus möglich, heißt es.

Betreiber von Einrichtungen, Geschäften, Unternehmen und Behörden müssen sich dafür lediglich über die Luca-Internetseite registrieren und Besucher die App auf ihr Smartphone laden. Betreten sie dann einen Laden, entfällt das bisher notwendige Ausfüllen einer Teilnehmerliste, weil mit dem Smartphone einfach der dort ausgehängte QR-Code gescannt wird.

Im Falle einer Infektion kann dann das Gesundheitsamt alle relevanten Kontaktpersonen, die ebenfalls die Luca-App nutzen, informieren. Die persönlichen und die Bewegungsdaten der Nutzen werden dabei verschlüsselt übermittelt.

„Die App ermöglicht die Kontaktverfolgung beinahe in Echtzeit“, sagte der Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

Corona-Notbremse wird verlängert

Aufgrund der weiterhin hohen Inzidenz hatte der Landkreis überdies die Verlängerung der Schutzmaßnahmen angekündigt. Ab Montag, 12. April für die Dauer von zunächst sieben Tagen bleiben sie weiterhin bestehen. besondere Schutzmaßnahmen:

Die 2-Haushalte-Regelung bleibt umgestellt auf: ein Haushalt plus eine haushaltsfremde Person (Kinder bis 14 Jahren sind ausgenommen).

Private Feiern und Zusammenkünfte sowie Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter sind nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit einer weiteren haushaltsfremden Person gestattet.

Einzelhandel bleibt geschlossen

Der Einzelhandel bleibt geschlossen (außer Abholmöglichkeiten); nicht betroffen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs (z.B. Einkaufsmärkte, Drogerien, Baufachmärkte) und körpernahe Dienstleistungen.

Individualsport auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel wird auf maximal zwei Personen beziehungsweise die Personen des eigenen Haushalts beschränkt. Dies gilt auch für Kinder.

Gedenkstätten und Museen sind zu

Gedenkstätten, Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Planetarien, Archive und öffentliche Bibliotheken sind für den Publikumsverkehr geschlossen.

Weitere Informationen zur Corona-Lage sind im Dashboard für Ostprignitz-Ruppin auf der Internetseite des Landkreises OPR abgebildet. Unter anderem ist dort die Verteilung der Fälle auf die einzelnen Ämter, Gemeinden und Städte des Landkreises dargestellt.

Aktuelle Informationen zur den Corona-Schutzimpfungen im Land Brandenburg (wie zum Beispiel Hinweise zur Terminvergabe und zur Impfberechtigung) gibt es auf der Internetseite www.brandenburg-impft.de.

