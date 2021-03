Neuruppin

Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin hat am Freitag 16 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Davon betroffen ist unter anderem das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium in Kyritz mit einem positiven Test in der Schülerschaft.

Immer mehr Corona-Mutationen

Die Zahl von Mutationen der britischen Variante im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2 Virus bei Menschen aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat sich auf 116 erhöht. Die Betroffenen waren vorher schon als Covid-19-Fälle bekannt und befanden sich bereits in Quarantäne. Alle ermittelten Kontaktpersonen befinden sich ebenfalls in verschärfter Isolation.

Neun weitere Menschen aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin gelten inzwischen als genesen. Damit gibt es aktuell 288 aktive Covid-19-Fälle im Landkreis. Seit Ausbruch der Pandemie vor gut einem Jahr registrierte das Gesundheitsamt 3490 Erkrankungen mit dem Corona-Virus.

Elf Corona-Patienten im Krankenhaus

Elf Menschen befinden sich derzeit in stationärer Behandlung in den drei Krankenhäusern im Landkreis. Zwei werden intensivmedizinisch betreut, davon muss ein Patient beatmet werden.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin ist erneut gestiegen und liegt laut dem Landesamt für Gesundheit (LAVG) bei 77,9 (Vortag: 68,8). Dieser Wert des LAVG ist für mögliche Maßnahmen gemäß der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg maßgeblich.

Das Gesundheitsamt des Landkreises ermittelte einen Inzidenzwert, der bis zum Donnerstag gemeldete Covid-19-Fälle berücksichtigt. Dieser Wert liegt bei 65,7 (Vortag: 61,7).

Der Ostprignitz-Ruppiner Landrat Ralf Reinhardt (SPD) appelliert nun an alle Bürger: „Angesichts der steigenden Infektionszahlen und der wachsenden Gefahr durch Virus-Mutatationen gilt weiter, bei der strikten Einhaltung der Regeln wie dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und beim Abstandhalten nicht nachzulassen.

Landrat: Ab einer Inzidenz von 100 gelten wieder schärfere Regeln

Das gelte auch für das Einhalten der Quarantänebestimmungen. Ab einer Inzidenz von 100 an drei aufeinander folgenden Tagen müsse der Landkreis verschärfende Maßnahmen ergreifen: „Daher müssen wir gemeinsam alles dafür tun, dass die Infektionszahlen nicht nach oben schießen, sondern kontrollierbar bleiben. Zusammen mit den laufenden Impfanstrengungen und den Schnelltests können wir das schaffen, da bin ich voller Zuversicht“, sagt Ralf Reinhardt.

Weitere Informationen zur Corona-Lage sind im Dashboard für Ostprignitz-Ruppin auf der Internetseite des Landkreises abgebildet. Unter anderem ist dort die Verteilung der Fälle auf die einzelnen Ämter, Gemeinden und Städte des Landkreises dargestellt.

Aktuelle Informationen zur den Corona-Schutzimpfungen im Land Brandenburg (wie zum Beispiel Hinweise zur Terminvergabe und zur Impfberechtigung) gibt es auf der Internetseite www.brandenburg-impft.de.

Von MAZonline