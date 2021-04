Neuruppin

Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Karfreitag 16 neue Infektionen mit dem Coronavirus bei Menschen aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Seit Beginn der Pandemie sind 157 Menschen im Ruppiner Land an oder mit dem Virus gestorben.

20 Menschen werden momentan wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt – neun auf einer Intensivstation.

Zahl der Infektionen leicht gesunken

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin beträgt 394 und ist damit im Vergleich zum Donnerstag ganz leicht gesunken. Die meisten Infektionen gibt es derzeit in Neuruppin (89), gefolgt von der Gemeinde Fehrbellin (63), Kyritz (58), dem Amt Neustadt (47) und Wittstock (43).

In den Gemeinden Heiligengrabe, Wusterhausen sowie in Rheinsberg sind 22 Corona-Fälle bekannt, in Heiligengrabe 19, in Wusterhausen 25, im Amt Temnitz 16 und im Amt Lindow zwölf.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Die Inzidenz ist sowohl am Donnerstag als auch am Freitag wieder leicht gesunken. Sie liegt laut Landesgesundheitsamt bei 160,8 – und damit etwa im Mittelfeld aller Kreise und kreisfreien Städte Brandenburgs.

Deutlich gestiegen ist die Nachfrage nach Schnelltests, weshalb extra die Öffnungszeiten im DRK-Testzentrum an der Straße des Friedens in Neuruppin erweitert wurden. Das ist auch am Karsamstag, 3. April, möglich. Dann auch am Rande des Pflanzenmarktes auf dem Neuruppiner Schulplatz: Das DRK bietet dort von 9 bis 13 Uhr kostenlose Tests im Alten Gymnasium an. Auch auf dem Bauspielplatz im Neuruppiner Neubaugebiet gibt es die Möglichkeit für Corona-Schnelltests.

In Wittstock werden am Karsamstag kostenfreie Coronatests im Schnelltestzentrum in der Burgstraße und im Catharina-Dänicke-Haus angeboten.

Corona-Notbremse gilt weiterhin

Die am Montag beschlossenen Rücknahmen der Lockerungen gelten weiterhin. Bis mindestens 11. April 2021 gelten besondere Schutzmaßnahmen:

Die 2-Haushalte-Regelung wurde wieder umgestellt auf: ein Haushalt plus eine haushaltsfremde Person (Kinder bis 14 Jahren sind ausgenommen).

Die Durchführung von privaten Feiern und Zusammenkünften sowie von Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter ist nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit einer weiteren haushaltsfremden Person gestattet.

Einzelhandel wieder geschlossen

Der Einzelhandel wird geschlossen (außer Abholmöglichkeiten); nicht geschlossen wird der Einzelhandel des täglichen Bedarfs (z.B. Einkaufsmärkte, Drogerien, Baufachmärkte).

Individualsport auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel wird auf maximal zwei Personen beziehungsweise die Personen des eigenen Haushalts beschränkt. Dies gilt auch für Kinder.

Gedenkstätten und Museen sind wieder zu

Gedenkstätten, Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Planetarien, Archive und öffentliche Bibliotheken sind für den Publikumsverkehr geschlossen.

Weitere Informationen zur Corona-Lage sind im Dashboard für Ostprignitz-Ruppin auf der Internetseite des Landkreises OPR abgebildet. Unter anderem ist dort die Verteilung der Fälle auf die einzelnen Ämter, Gemeinden und Städte des Landkreises dargestellt.

Aktuelle Informationen zur den Corona-Schutzimpfungen im Land Brandenburg (wie zum Beispiel Hinweise zur Terminvergabe und zur Impfberechtigung) gibt es auf der Internetseite www.brandenburg-impft.de.

