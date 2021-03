Neuruppin

Das Neuruppiner Gesundheitsamt hat am Dienstag 19 Neuinfektionen, einen weiteren Corona-Todesfall sowie zehn weitere Fälle von britischen Mutanten gemeldet. Die Zahl der Todesfälle in Ostprignitz-Ruppin hat sich damit seit Beginn der Pandemie auf 153 erhöht, die Zahl der britischen Corona-Mutationen des Corona-Virus steigt auf 134. Die Mutation gilt als sehr viel ansteckender als das ursprüngliche Virus; es gibt bei dieser Mutation auch mehr schwere Verläufe der Krankheit.

Drei Menschen werden auf Intensivstationen behandelt

Von den aktuellen Neuinfektionen, die am Dienstag gemeldet wurden, ist auch eine betreute Wohngruppe in der Gemeinde Fehrbellin betroffen. Elf Menschen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin werden derzeit wegen einer Corona-Erkrankung in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, drei auf einer Intensivstation. Ein Patient muss beatmet werden.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Laut dem Gesundheitsamt gibt es aktuell 316 aktive Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin, die meisten davon in Neuruppin (109), gefolgt von Wittstock (54), Kyritz (49), der Gemeinde Fehrbellin (30) und Rheinsberg (20). Im Amt Neustadt und in der Gemeinde Heiligengrabe sind jeweils zwölf Infektionen bekannt, in der Gemeinde Wusterhausen elf, im Amt Temnitz zehn und im Amt Lindow neun.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin lag am Dienstag laut dem Landesgesundheitsamt bei 82,9 – und gehörte damit zu den geringsten in der Mark. Niedrigere Corona-Inzidenzwerte hatten lediglich die Uckermark (42,0), Frankfurt (Oder) mit 48,5, die Prignitz (64,3) und die Stadt Brandenburg an der Havel (72,0). Die meisten Infektionen je 100.000 Einwohner gibt es derzeit weiterhin in Elbe-Elster (231,8), in Oberspreewald-Lausitz (196,6) sowie in Cottbus (167,5).

Weitere Informationen zur Corona-Lage sind im Dashboard für Ostprignitz-Ruppin auf der Internetseite des Landkreises abgebildet. Unter anderem ist dort die Verteilung der Fälle auf die einzelnen Ämter, Gemeinden und Städte des Landkreises dargestellt.

Aktuelle Informationen zur den Corona-Schutzimpfungen im Land Brandenburg (wie zum Beispiel Hinweise zur Terminvergabe und zur Impfberechtigung) gibt es auf der Internetseite www.brandenburg-impft.de.

Lesen Sie auch zum Thema:

Von MAZonline