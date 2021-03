Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin hat am Sonntag 33 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus bekanntgegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bereits am Sonnabend an drei Tagen in Folge über 100. Deshalb müssen Lockerungen im Landkreis zurückgenommen werden.