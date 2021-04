Neuruppin

Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Dienstag elf neue Infektionen mit dem Coronavirus bei Menschen aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Von den neuen Fällen sind unter anderem die Ruppiner Kliniken betroffen. Die Kontaktermittlungen laufen noch.

Die Zahl der Personen im Landkreis, die von der zuerst in Großbritannien nachgewiesenen Mutation B.1.1.7 betroffen sind, hat sich um sechs Fälle auf 351 erhöht. Die betroffenen Personen waren schon als Covid-19-Fälle bekannt und befanden sich bereits in häusliche Isolation. Auch für dazugehörige Kontaktpersonen ersten und zweiten Grades gelten verschärfte Isolationsregeln.

418 aktive Covid-19-Fälle in Ostprignitz-Ruppin

Insgesamt gibt es derzeit in Ostprignitz-Ruppin 418 aktive Covid-19-Fälle. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle, die dem Gesundheitsamt des Landkreises seit dem Beginn der Corona-Pandemie gemeldet wurden, liegt bei 3804.

Die meisten Infektionen gibt es derzeit in Neuruppin (94), gefolgt von Kyritz (65), der Gemeinde Fehrbellin (64), dem Amt Neustadt (50) und Wittstock (44). In der Gemeinde Wusterhausen sind 27 Fälle bekannt, in der Stadt Rheinsberg gibt es 22, in der Gemeinde Heiligengrabe 21, im Amt Temnitz 18 und im Amt Lindow 13.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

33 Menschen werden momentan wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt – zwölf auf einer Intensivstation. Ein Patient muss beatmet werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Veröffentlichung des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit beträgt die 7-Tage-Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin 153,8 (Vortrag: 143,6).

Corona-Notbremse gilt weiterhin

Die am Montag vergangener Woche beschlossenen Rücknahmen der Lockerungen gelten weiterhin. Bis mindestens 11. April 2021 gelten besondere Schutzmaßnahmen:

Die 2-Haushalte-Regelung wurde wieder umgestellt auf: ein Haushalt plus eine haushaltsfremde Person (Kinder bis 14 Jahren sind ausgenommen).

Die Durchführung von privaten Feiern und Zusammenkünften sowie von Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter ist nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit einer weiteren haushaltsfremden Person gestattet.

Einzelhandel wieder geschlossen

Der Einzelhandel wird geschlossen (außer Abholmöglichkeiten); nicht geschlossen wird der Einzelhandel des täglichen Bedarfs (z.B. Einkaufsmärkte, Drogerien, Baufachmärkte).

Individualsport auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel wird auf maximal zwei Personen beziehungsweise die Personen des eigenen Haushalts beschränkt. Dies gilt auch für Kinder.

Gedenkstätten und Museen sind zu

Gedenkstätten, Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Planetarien, Archive und öffentliche Bibliotheken sind für den Publikumsverkehr geschlossen.

Weitere Informationen zur Corona-Lage sind im Dashboard für Ostprignitz-Ruppin auf der Internetseite des Landkreises OPR abgebildet. Unter anderem ist dort die Verteilung der Fälle auf die einzelnen Ämter, Gemeinden und Städte des Landkreises dargestellt.

Aktuelle Informationen zur den Corona-Schutzimpfungen im Land Brandenburg (wie zum Beispiel Hinweise zur Terminvergabe und zur Impfberechtigung) gibt es auf der Internetseite www.brandenburg-impft.de.

Lesen Sie auch zum Thema:

Von MAZonline