Die Corona-Pandemie forderte bislang 150 Menschenleben im Ruppiner Land. Doch zum Glück gibt es nicht mehr so viele Neuansteckungen: Aktuell hat das Gesundheitsamt in Neuruppin 240 aktive Fälle registriert. Es meldet elf neue Infektionen am Wochenende und einen 7-Tage-Inzidenzwert von 33,4 für Ostprignitz-Ruppin.