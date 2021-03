Neuruppin

Leicht gestiegen ist laut Landesamt für Gesundheit im Vergleich zum Sonntag der Corona-Inzidenzwert für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Er stiegt von 53,6 auf nunmehr 55,6. Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin hat indes eine Inzidenz von 52,6 ermittelt.

Noch ein weiterer Fall der britischen Mutation

Am Montag wurde ein neuer Corona-Fall im Landkreis gemeldet. Damit gibt es derzeit 261 aktive Covid-19-Fälle. Zudem wurde erneut ein weiterer Fall einer britischen Mutation festgestellt. Die betroffene Person befand sich bereits in Quarantäne. Die Zahl der Mutations-Fälle in Ostprignitz-Ruppin hat sich damit auf 22 erhöht.

Ein weiterer Mensch, der an Corona erkrankt war, ist verstorben. Damit stieg die Zahl der Verstorbenen auf 148.

Im Landkreis hat sich indes die Zahl der Covid-19-Genesenen um 22 auf insgesamt 2936 Menschen erhöht.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

15 Menschen werden derzeit wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, davon vier auf einer Intensivstation. Zwei Patienten müssen beatmet werden.

Die meisten Fälle weiterhin in Neuruppin

Aktuell gibt es 261 aktive Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin, die meisten weiterhin in Neuruppin (97), gefolgt von Wittstock (61) und Kyritz (18). Im Amt Lindow sind 17 Fälle, in Rheinsberg 16 und in der Gemeinde Fehrbellin 14 Infektionen bekannt. In der Gemeinde Wusterhausen gibt es 13, in der Gemeinde Heiligengrabe neun sowie im Amt Temnitz und im Amt Neustadt jeweils acht.

