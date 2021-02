Zwei neue Corona-Fälle und eine auf 57,7 gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz meldet das Landesgesundheitsamt am Montag für Ostprignitz-Ruppin. Am Wochenende konnte überraschend der Impfbus rollen – in Lindow und vier Neuruppiner Ortsteilen wurden 300 Rentner geimpft.