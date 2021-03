Neuruppin

Der Corona-Inzidenzwert für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit leicht gesunken – von 55,6 am Montag auf 54,6 am Dienstag.

Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Datenübermittlung berücksichtigt dieser Wert aber nicht alle aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes, teilte die Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin mit. Der vom Gesundheitsamt errechnete Inzidenzwert steht derzeit bei 52,6. Die Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner im Landkreis.

Noch zwei weitere Fälle der britischen Mutation

Am Dienstag wurden sieben neue Corona-Fälle im Landkreis gemeldet. Einrichtungen sind nicht betroffen. Damit gibt es derzeit 268 aktive Covid-19-Fälle.

Zudem wurden zwei weitere Fälle einer britischen Mutation festgestellt. Somit ist die Zahl der Virus-Mutationen im Landkreis von 22 auf nunmehr 24 gestiegen. Bei festgestellten Mutationen gelten verschärfte Quarantäneregeln für die betroffenen Personen sowie ihre Kontakte.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Seit Beginn der Pandemie sind 3.352 Covid-19-Erkrankungen dem Gesundheitsamt in Neuruppin gemeldet worden.

Die meisten Fälle weiterhin in Neuruppin

Aktuell gibt es 268 aktive Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin, die meisten weiterhin in Neuruppin (100), gefolgt von Wittstock (62) und Kyritz (19). Im Amt Lindow sind 17 Fälle, in Rheinsberg 17 und in der Gemeinde Fehrbellin 15 Infektionen bekannt. In der Gemeinde Wusterhausen gibt es 13, in der Gemeinde Heiligengrabe neun sowie im Amt Temnitz und im Amt Neustadt jeweils acht.

Aktuelle Informationen zur den Corona-Schutzimpfungen im Land Brandenburg (wie z.B. Hinweise zur Terminvergabe und zur Impfberechtigung) gibt es auf der Webseite www.brandenburg-impft.de

