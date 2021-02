Neuruppin

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin vermeldet das Gesundheitsamt nach 14 neuen Fällen am Wochenende am Montag, 22. Februar, nur eine Neuinfektion, darüber hinaus aber auch einen weiteren Todesfall. Die Zahl der Verstorbenen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat sich damit im Landkreis auf 142 erhöht. Insgesamt gibt es in Ostprignitz-Ruppin nun 3293 bestätigte Corona-Fälle.

Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 260

Bei den Genesenen im Landkreis ist die Zahl um 19 auf jetzt 2.891 gestiegen. Die Zahl der aktiven Fälle ist von gestern 280 auf 260 gesunken.

Dennoch appelliert die Kreisverwaltung, sich weiter an die Vorgaben der Eindämmungsverordnung zu halten. „Die schnelle Unterbrechung von Infektionsketten ist vor dem Hintergrund des vermehrten Auftretens von Mutationen des SARS-CoV-2 Virus in Deutschland dringend notwendig, um eine mögliche dritte Welle zu verhindern beziehungsweise in ihrer Wirkung abzumildern“, heißt es in einer Mitteilung.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Die 7-Tage-Inzidenz des Landesamtes für Gesundheit (LAVG), die für mögliche Rechtsfolgen gemäß der Eindämmungsverordnung des Landes maßgeblich ist, wird derzeit mit 42,5 angegeben.

Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Datenübermittlung enthält dieser Wert aber nicht alle aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes. Der vom Gesundheitsamt des Landkreises ermittelte Inzidenzwert, der COVID-19-Fälle einschließt, die bis einschließlich gestern gemeldet wurden, liegt bei 45,5. Die Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner im Landkreis.

In den drei Kliniken im Landkreis (Neuruppin, Kyritz, Wittstock) werden weiterhin 27 Menschen wegen einer COVID-19-Erkrankung behandelt. Davon befinden sich fünf auf einer Intensivstation, drei von ihnen müssen beatmet werden.

Der Landkreis weist nochmals darauf hin, dass in der Regel alle positiven PCR-Tests auf mögliche Anzeichen von Mutationen untersucht werden.

Sollte es hier Auffälligkeiten geben, erfolgt eine Sequenzierung, um die Variante zu bestimmen. Bei einer bekannten Ansteckung durch eine Variante des SARS-CoV-2 Virus gelten strengere Quarantänemaßnahmen.

