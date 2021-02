Neuruppin

Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin hat am Mittwoch zwölf neue Corona-Fälle gemeldet – fünf weniger als am Tag zuvor. Die Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie im Landkreis liege damit bei 3322, davon gelten 274 als aktive Covid-19-Fälle. Von den Neuinfektionen sei diesmal keine Einrichtung betroffen, so das Gesundheitsamt.

Ein weiterer Toter im Zusammenhang mit dem Virus

Gemeldet werden musste außerdem ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Damit waren bis Mittwoch insgesamt 144 Menschen aus Ostprignitz-Ruppin mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

In den drei Krankenhäusern im Landkreis wurden mit Stand von Mittwoch 24 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 behandelt. Davon werden sechs intensivmedizinisch versorgt, drei von ihnen müssen beatmet werden.

Für den Landkreis wird derzeit vom Landesamt für Gesundheit (LAVG) eine 7-Tage-Inzidenz von 45,5 ausgewiesen. Der vom Gesundheitsamt des Landkreises errechnete Inzidenzwert liegt bei 54,6.

Kostenlose Fahrten ab 3. März

Der 3. März gilt weiterhin als Starttermin für das kostenlose Impfticket. An diesem Tag werden voraussichtlich die Zweitimpfungen mit dem Moderna-Impfstoff im Impfzentrum in Kyritz wieder beginnen. Da es sich bei der kostenlosen Tageskarte um ein Angebot des Landkreises Ostprignitz-Ruppin und seiner Busgesellschaft ORP handelt, ist keine Freifahrt in Zügen oder Bussen anderer Verkehrsunternehmen möglich.

Aktuelle Fahrpläne können über die Webseite www.orp-busse.de oder über die Seite des VBB-Verkehrsverbunds www.vbb.de abgerufen werden. Außerdem steht für Auskünfte die ORP-Mobilitätszentrale von Montag bis Freitag in der Zeit von 6.30 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 03391/40 06 18 zur Verfügung.

Von MAZonline