Das Gesundheitsamt des Kreises Ostprignitz-Ruppin meldet für das Wochenende nur noch 16 neue Corona-Infektionen. Zwölf davon wurden am Samstag bekannt, vier am Sonntag. Von den neuen Fälle sind zwei Pflegedienste betroffen.

Eine an Corona erkrankte Person aus dem Landkreis ist gestorben. Damit ist die Zahl derer, die an oder mit einer Corona-Infektion gestorben sind, im Landkreis Ostprignitz-Ruppin auf 115 angestiegen.

Fast 3200 Infizierte seit Beginn der Pandemie

Insgesamt haben sich seit dem Beginn der Pandemie vor gut einem Jahr 3193 Einwohner aus dem Landkreis mit dem Corona-Virus infiziert. 2553 von ihnen sind inzwischen wieder genesen. Am Wochenende wurden 26 neu genesene registriert.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin beträgt aktuell 525. Derzeit werden 47 Personen stationär behandelt, davon 19 intensivmedizinisch. Zehn Patienten müssen beatmet werden. Die Pressestelle der Kreisverwaltung weist darauf hin, dass bei den stationären Fällen alle Menschen berücksichtigt sind, die in den drei Krankenhäusern des Landkreises behandelt werden, unabhängig davon, ob sie in Ostprignitz-Ruppin leben.

Aktuelle Corona-Zahlen für Ostprignitz-Ruppin

Die mit Abstand meisten Corona-Infizierten gibt es erwartungsgemäß in Neuruppin (236). In Wittstock gibt es aktuell 106 erkrankte Personen. Die Gemeinde Fehrbellin hat derzeit 40 aktive Corona-Fälle.

Im Rest des Landkreises ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle vergleichsweise gering. So gibt es in Rheinsberg und Lindow je 23 Fälle, in Kyritz und Heiligengrabe je 21, in der Gemeinde Wusterhausen 20, im Alt Temnitz 19 und im Alt Neustadt (Dosse) 16.

Demnach gibt es aktuell 525 aktive Corona-Fälle im Kreis Ostprignitz-Ruppin, das sind 500 weniger als vor einer Woche.

Deutlicher Rückgang in Neuruppin

Besonders deutlich wird dieser Rückgang am Beispiel von Neuruppin: Am 27. Januar gab es in der Fontanestadt noch 478 aktive Infektionen, aktuell sind es 236.

Die 7-Tage-Inzidenz für Ostprignitz-Ruppin wird derzeit vom Landesamt für Gesundheit mit 107,2 angegeben, während der Landkreis bei seinen eigenen Berechnungen am einen Inzidenzwert von 122,4 kommt. Die Zahlen der beiden Institutionen weichen stets voneinander ab.

Landeswerte maßgeblich für Lockerungen

Für Verschärfungen oder Lockerungen der Corona-Regeln sind aber immer die Landes-Zahlen maßgeblich. Die 7-Tage-Inzidenz gibt der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner an.

Unabhängig von der Differenz der Zahl bei Kreis und Land fällt dieser Wert aber nun auch in Ostprignitz-Ruppin immer weiter. m Donnerstag mit 194,2 an – das wäre noch der höchste Wert in Brandenburg. Da er aber unter 200 liegt, gilt die 15-Kilometer-Regel auch nach dieser Rechnung nicht mehr.

